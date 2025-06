Una nuova rotta per la sicurezza dei porti: nasce la Corporazione Piloti Abruzzo e Molise

Esperienza, visione e coesione: la parola ai protagonisti del cambiamento

TERMOLI. Con la nascita della Corporazione Piloti dei Porti Abruzzo e Molise, la Direzione Marittima di Pescara inaugura una nuova fase nella gestione del pilotaggio portuale, una risposta concreta alla crescita del traffico mercantile e alla crescente complessità delle manovre navali nei porti dell’Adriatico centrale.

I porti di Termoli, Vasto, Pescara, Ortona e il Campo Rospo Mare – già serviti da professionisti di altissimo profilo – si uniscono ora in una struttura unica, sinergica, progettata per affrontare con efficacia le sfide del presente e del futuro. Alla guida della nuova corporazione figurano due nomi ben noti nel panorama marittimo: il Capitano Stefano Marinucci, in servizio sin dal 2000 su Termoli, le piattaforme off-shore e poi anche su Vasto, e il Capitano Leonardo Costagliola, pilota dal 2009 su Pescara e dal 2018 anche su Ortona.

Le loro testimonianze raccolte in questa intervista mettono in luce non solo la profonda competenza tecnica maturata nel corso degli anni, ma anche lo spirito di servizio e la visione condivisa che ha reso possibile la creazione di una corporazione moderna, capace di garantire sicurezza, tempestività e standard elevati.

Il momento culminante sarà la presentazione ufficiale della Corporazione, prevista per il 10 luglio 2025 alle ore 11 presso il Porto Turistico Marina di San Pietro a Termoli, alla presenza delle Istituzioni Marittime e delle Autorità locali. Sarà un’occasione per celebrare un nuovo capitolo della tradizione marittima adriatica, guidato da una cultura del mare che mette al centro la sicurezza, la professionalità e l’innovazione.