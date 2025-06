Al circolo tennis Termoli serata di gala per il Trophy Tour

TERMOILI. Il Circolo Tennis Termoli si prepara a vivere una serata di gala straordinaria lunedì 30 giugno alle ore 20:00, in occasione della tappa molisana del Trophy Tour 2025 promosso dalla Federazione Italiana Tennis e Padel.

I protagonisti assoluti dell’evento saranno la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, i due trofei più prestigiosi del tennis mondiale a squadre, che per la prima volta nella storia sono stati vinti nello stesso anno dall’Italia. Un traguardo storico che sarà celebrato con una cerimonia ufficiale alla presenza delle autorità cittadine, dei rappresentanti della Fitp e di tutti gli appassionati. La serata prevede musica dal vivo, buffet e l’esposizione dei trofei, che resteranno visibili al pubblico fino alla mattina del 1° luglio.

Il presidente del Circolo, Luigi Giansante, ha espresso grande soddisfazione per essere stati scelti come una delle tappe italiane del tour, sottolineando come questo riconoscimento rappresenti una gratificazione per tutto il tennis molisano e uno stimolo a crescere ulteriormente.

Il Circolo Tennis Termoli, che quest’anno celebra i suoi 50 anni di attività, si conferma così un punto di riferimento per lo sport locale, con oltre cento iscritti e sei campi a disposizione.