Bocce, il campano Tarantino vince il 40° Trofeo ‘Città di Termoli’

L’atleta di casa Renato Mobilia secondo nella kermesse nazionale

TERMOLI. Gianluca Tarantino della società Garibaldi Pellezzano vince la 40^ edizione del Trofeo ‘Città di Termoli’, gara nazionale di bocce, individuale, organizzata dall’ASD Bocciofila Madonna delle Grazie Termoli del presidente Gianfranco Di Fonso.

Il campano Tarantino ha vinto, al termine di una finale equilibrata, contro l’atleta di casa, Renato Mobilia, molisano di San Martino in Pensilis della società Madonna delle Grazie Termoli. Mobilia, secondo in classifica, è stato anche il primo dei molisani.

Al terzo posto si è classificato Antonio Di Paola del Pallino d’Oro Ariano Irpino, quarta piazza per Giuseppe Masullo della Cacciatori Nocera Superiore.

Al via della kermesse più longeva del calendario boccistico molisano sono stati 90 atleti, in rappresentanza di società molisane, pugliesi, campane, laziali, abruzzesi ed emiliane, che si sono dati battaglia sin dalle 9 di domenica 8 giugno in tutti i bocciodromi molisani con la gara terminata alle 19 sulle corsie di gioco dell’impianto di via Asia a Termoli.

A vincere il proprio girone eliminatorio nei diversi bocciodromi del Molise: Giuseppe Aquino della Santa Lucia Sant’Alfredo (quinto), Antonio Spina della società La Torre Vinchiaturo (sesto), Vittorio Ventura della Enrico Millo Baronissi (settimo), Antonio Anzovino del Città di Benevento (ottavo), Giovanni Santoriello della Garibaldi Pellezzano (nono), Luigi Massimo della Monforte Campobasso (decimo), Antonio Nemoli del Pallino d’Oro Ariano Irpino (undicesimo), Gianluca Zaccaria della Casalecchiese (dodicesimo), Pasquale Teodoro Pietronigro (Madonna delle Grazie Termoli (tredicesimo).

Il direttore di gara è stato Domenico Di Natale, arbitro nazionale dell’AIAB Pescara; gli arbitri di campo sono stati Aldo Carota e Luigi Vigilante.

Alle finali, con l’intero Consiglio Direttivo dell’ASD Madonna delle Grazie Termoli, guidato da Gianfranco Di Fonso, presente il presidente della FIB Molise, nonché Delegato Provinciale CONI Campobasso, Giuseppe Formato.

Col presidente giallorosso Di Fonso, anche il vice Tiziano Muchetti, il consigliere tecnico Stefano Pellicanò, i consiglieri Nazzareno Morlacchetti e Marco Di Carlo, quest’ultimo una new-entry nel direttivo societario.

“Portiamo avanti l’attività boccistica a Termoli, insieme a quella sociale – il commento del Presidente Gianfranco Di Fonso – Non facciamo mistero di aver necessità di un aiuto da parte dell’amministrazione comunale di Termoli, per poter proseguire una delle attività sportive e sociali più longeve della città di Termoli. Le porte del Bocciodromo Comunale di via Asia sono aperte a tutti i cittadini, dai più piccoli ai più anziani. Abbiamo, tra uomini e donne, i più giovani tesserati nati nel 2021, Lorenzo e Mattia Barone; mentre, i più anziani nel 1932 (Liberato Ripalunga) e nel 1934 (Oberdan Giansante), fino a qualche mese fa frequentava il bocciodromo e giocava con noi l’amico Guido Morfeo del 1929. Ben potete immaginare quanto sia importante un bocciodromo nelle nostre cittadine per l’alto ruolo sportivo e sociale insieme. La 40^ edizione del Trofeo ‘Città di Termoli’, insieme al Trofeo ‘Paolo e Maurizio Bobbo’, alla partecipazione ogni settimana dei nostri atleti alle gare e campionati e a tutta l’attività sportiva e sociale quotidiana, ha dimostrato la tradizione dello sport delle bocce a Termoli e la continuità che stiamo dando alla disciplina. Ci auguriamo che i nostri appelli siano raccolti dal Comune di Termoli, al fine di proseguire questa vera e propria missione”.

“Il Bocciodromo Comunale di via Asia a Termoli è uno dei più bei bocciodromi italiani e la Madonna delle Grazie è una delle società più attive della nostra regione, capace di dare continuità alle proprie attività – ha affermato il Presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato – La 40^ edizione del Trofeo ‘Città di Termoli’ ha mostrato ottimi riscontri tecnici e organizzativi; mentre, più in generale, la Madonna delle Grazie riesce sempre ad attirare interesse rispetto alle proprie attività. Ora serve un aiuto concreto verso una società sportiva storica del panorama sportivo termolese e molisano, Stella di Bronzo al Merito Sportivo del CONI, riconoscimento ottenuto nel 2021. Sono convinto che ci sarà una proficua collaborazione con l’amministrazione comunale termolese”.