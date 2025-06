Bocce: in Molise le Final Four Scudetto della Raffa 2025

CAMPOBASSO. Campobasso e il Molise ospiteranno, per il secondo anno consecutivo, le Final Four Scudetto della Raffa 2025 dei Campionati di Serie A maschile, del Campionato di Promozione per Società Femminile e del Campionato Italiano per Società juniores.

Ad organizzarli sarà la FIB Molise con lo staff organizzativo guidato dal Presidente Giuseppe Formato.

Le squadre qualificate, che si contenderanno lo scudetto 2025, sono:

Serie A maschile : MPFiltri Caccialanza Milano (MI) Sant’Angelo Montegrillo Fashion Service Perugia (PG) Creative Vigasio (VR) A.F. Accessori Moda Kennedy Nola (NA)

: Campionato di Promozione per Società Femminile : Miami Srl Morrovalle (MC) Serramanna (CA) Sandro De Sanctis Roma (RM) Catanzarese (CZ)

: Campionato Italiano per Società juniores : Castelfidardo (AN) Canottieri Flora Cremona (CR) Martanese (LE) Città di Spoleto (PG)

:

A Campobasso, dal 27 al 29 giugno 2025, si assegneranno tre scudetti, e le finalissime saranno trasmesse in diretta su www.topbocce.live. Inoltre, una sintesi della kermesse tricolore andrà in onda su RaiSport, canale 58 del Digitale Terrestre.

Le finali scudetto di Campobasso sono patrocinate dalla Regione Molise, dalla Provincia di Campobasso e dal comune di Campobasso

La conferenza stampa di presentazione dell’evento tricolore si terrà al Bocciodromo Comunale di via Insorti d’Ungheria, a Campobasso, alle ore 11 di venerdì 27 giugno 2025.