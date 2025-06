Diez Termoli Swim Team secondo assoluto alla gran fondo di nuoto in acque libere Capri-Napoli

TERMOLI. Impresa in mare aperto: la Diez Termoli Swim Team seconda assoluta alla Capri-Napoli e prima nella categoria Best Relay of 6 Men Under.

Grande impresa per la Diez Termoli Swim Team , che ha conquistato il secondo posto assoluto nella staffetta e il primo posto nella categoria “Best Relay of 6 Men Under” nell’edizione del 27 giugno della leggendaria traversata Capri-Napoli , una delle ultramaratone di nuoto in acque libere più affascinanti e impegnative al mondo.

La competizione, disputata sul tracciato ufficiale di 36 chilometri tra Capri (Ondine Beach Club) e Napoli (Circolo Canottieri Napoli), ha coinvolto 39 atleti tra gare individuali, duo e staffette, in rappresentanza di 5 nazioni : Italia, Turchia, Spagna, Brasile e Australia.

La squadra termolese, composta da sei nuotatori – Rocco Maurizio, Domenico Meglio, Fortunato Colonnetta, Valerio D’Abramo, Roberto De Camillis e Alessandro Mariotti – ha completato la traversata in 8 ore, 30 minuti e 50 secondi , preceduta soltanto [28/06/2025 08:35] Nunzio Floriano Amicone: dalla squadra KR Swim (8h 10’ 44”) e davanti a team esperti come “Il Gabbiano Paola 2” e “Brucey’s Squad”.

Oltre al prestigioso piazzamento assoluto, la Diez Termoli Swim Team ha ottenuto anche il primo posto nella categoria “Best Relay of 6 Men Under” , distinguendosi tra le formazioni iscritte a questa tipologia di staffetta. Un riconoscimento significativo che valorizza la coesione, l’organizzazione e le capacità atletiche del team.

Le condizioni meteo-marine variabili e la distanza estrema hanno reso la gara particolarmente selettiva, ma il lavoro di squadra e la preparazione meticolosa hanno permesso al gruppo termolese di raggiungere l’obiettivo con grande determinazione. Durante la cerimonia finale presso il Circolo Canottieri Napoli, la squadra ha ricevuto un importante riconoscimento per i risultati ottenuti , celebrando con orgoglio una giornata che resterà nella memoria sportiva della città.

“Un’esperienza indimenticabile che premia mesi di allenamento e dedizione” – ha commentato Rocco Maurizio – “Siamo felici di aver rappresentato Termoli in una gara così storica e impegnativa, con un gruppo affiatato e motivato.”

Con questo risultato, la Diez Termoli Swim Team conferma la propria crescita e la volontà di continuare a rappresentare Termoli nelle più importanti competizioni di nuoto in acque libere a livello nazionale e internazionale.