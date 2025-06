Gaia Verardi da record: doppietta a Riccione nei 50 e 200 dorso

TERMOLI. Due record, sia per i 50 dorso che per i 200 dorso, con rispettivamente 00:40.04 e 03:15.36: Gaia Verardi si è superata anche a Riccione, in occasione della 5ª tappa del Campionato regionale Finp Emilia-Romagna – 28° Trofeo Italo Nicoletti, che si è svolta nei giorni 6, 7 e 8 giugno.

Allo Stadio del Nuoto di Viale Monterosa, il Meeting interregionale, promosso dal delegato FINP dell’Emilia-Romagna, Ilario Battaglia.

Un appuntamento sportivo che ha registrato un’ampia partecipazione, compresa quella dei molisani, con la società H2O, e quindi con l’atleta del Cip Molise, Gaia Verardi.

Ed accanto alla FINP, in acqua pure gli sportivi della Fin per delle gare a 360°.

“Come sempre, la nostra Gaia ci regala infinite soddisfazioni”, ha commentato la delegata Finp Molise, Antonella Ruccolo.

“Il suo impegno e la sua dedizione la fanno crescere quotidianamente ed in ogni competizione dà il meglio di sé.”