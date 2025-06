Harpastum Beach: torna lo sport degli antichi romani

TERMOLI. Termoli si prepara ad accogliere, per il secondo anno consecutivo, l’Harpastum Beach, un evento sportivo dal sapore antico che si terrà il prossimo 28 giugno sull’arenile del lido “Le Dune”, sul litorale nord della città adriatica.

Ma che cos’è l’Harpastum? Si tratta di un antico gioco di squadra, praticato già dagli Etruschi e successivamente dai Romani, spesso indicato come uno dei precursori del rugby moderno. Il termine deriva dal greco harpazen (“strappare”) e fa riferimento alla violenza del gioco, che prevedeva il possesso conteso di una palla dura e compatta, realizzata con strisce di cuoio o materiale fibroso.

A riportare in auge questa disciplina a Termoli è stato Gianfranco Capurso, noto campione termolese di Arti Marziali, che lo scorso anno ha voluto organizzare un primo evento sulla spiaggia, dopo aver scoperto l’Harpastum grazie ad alcune conoscenze nel Lazio. Una passione che lo ha portato anche a giocare come atleta nella squadra “Harpastum Frusna”, realtà con sede a Frosinone, fondata da Andrea Colazingari (maestro di MMA), insieme a Massimiliano Gennari ed Enrico Di Maulo. Il nome “Frusna” richiama l’antico toponimo della città ciociara.

L’Harpastum è uno sport molto fisico, con dinamiche che richiamano tanto il rugby quanto il più noto Calcio Storico Fiorentino: si gioca a mani nude, con placcaggi, calci alle gambe e tecniche di contatto, ma esistono regole precise che vietano colpi alla testa e azioni pericolose in corsa. Il gioco si fonda su rispetto reciproco, spirito di squadra, coraggio e lealtà.

La squadra “Frusna” ha debuttato ufficialmente nel 2022 durante i festeggiamenti del Natale di Roma al Circo Massimo, affrontando i padroni di casa della “Legio XI”. Successivamente, a maggio dello stesso anno, ha partecipato a un’amichevole benefica a Ceccano, raccogliendo fondi per i profughi ucraini.

Il progetto nazionale prevede la nascita di un vero e proprio campionato italiano di Harpastum, con squadre attive e in formazione a Roma (Centuria), Rimini, Brescia (Neri di Brescia) e Frosinone. Uno dei principali appuntamenti del movimento è rappresentato dai tornei dei “Ludi Maximi”, la cui seconda edizione si è svolta a Brescia nel 2025, con la vittoria della squadra locale, appunto i Neri di Brescia.

L’appuntamento del 28 giugno a Termoli rappresenta quindi non solo un evento sportivo, ma anche un momento di promozione culturale e storica, in un perfetto connubio tra rievocazione e modernità. L’arenile de “Le Dune” si trasformerà ancora una volta in un piccolo anfiteatro sportivo a cielo aperto, dove il pubblico potrà assistere a un gioco antico, ruvido, spettacolare, ma carico di significati.

Michele Trombetta