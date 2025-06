Il calcio antico romano conquista Termoli

TERMOLI. Avevamo promesso all’amico e campione di arti marziali termolese, Gianfranco Capurso, che sarei stato al Lido Le Dune per assistere alla seconda edizione della partita di Calcio Antico Romano. Lo scorso anno non avevo potuto partecipare, ma stavolta ho mantenuto la parola data.

La chiacchierata di una decina di giorni fa con Gianfranco – pubblicata anche su TermoliOnline – e l’entusiasmo con cui ci aveva raccontato di questa disciplina, non hanno fatto altro che accrescere la curiosità. Così sabato, nonostante i numerosi impegni giornalistici, ho sfidato la calura, il vento e la sabbia che entrava ovunque, per esserci e documentare dal vivo qualcosa di unico.

È stato un piacere essere lì, testimone di uno sport che, grazie alla caparbietà di un campione genuino come Capurso, ha trovato casa anche a Termoli. Gianfranco è stato il primo termolese ad aggregarsi a una squadra già esistente, quella di Harpastum Frusna di Frosinone, che ieri ha sfidato la neonata formazione Eroi del Sud di Termoli, creata proprio da lui in occasione di questa esibizione estiva. E la notizia è che… l’allievo ha superato il maestro! Termoli ha vinto 10 a 9 contro una delle squadre storiche della disciplina. Ma attenzione: non è stata una partita di sola esibizione o finzione come può sembrare il wrestling. No, qui si gioca davvero. E si mena pure, sul serio.

Il Calcio Antico Romano, che ricorda molto il Calcio Storico Fiorentino (o forse è il contrario…), risale ai tempi dell’Impero Romano, con radici forse etrusche. Si tratta di una disciplina che prevede sì delle regole comportamentali, ma che consente uno scontro fisico duro e autentico: per strappare la palla all’avversario, ci si affronta a viso aperto, con placcaggi, calci, e schiaffi – a mano aperta – che si sentivano risuonare anche da lontano. In campo c’erano pugili professionisti, lottatori di greco-romana, atleti di arti marziali. Non è roba per educande. E infatti, al termine dei tre tempi, qualcuno dei 24 protagonisti ha dovuto farsi medicare per escoriazioni o contusioni: inevitabile, vista la natura – diciamolo chiaramente – tosta del gioco.Ma c’è un dato che colpisce e va sottolineato: nonostante i 45 minuti di scontri e “mazzate”, al fischio finale è scattato il “terzo tempo”. Abbracci, sorrisi, brindisi: rispetto assoluto tra avversari, come avviene nei migliori sport da combattimento.

Questo è un elemento fondamentale: si tratta sì di uno sport fisico, duro, a tratti violento, ma leale, mai scorretto. E questo, oggi, vale doppio. In chiusura, vi lasciamo alcuni scatti splendidi realizzati da Filippo Cantore, che raccontano meglio di mille parole ciò che abbiamo vissuto e cercato di trasmettervi in questo editoriale. Il Calcio Antico Romano è arrivato anche a Termoli… e siamo certi che ne sentiremo ancora parlare.

Michele Trombetta