Riccardo De Santis conquista il bronzo al campionato italiano Acsi

TERMOLI. Il 7 e 8 giugno 2025, il borgo abruzzese di Sant’Atto, in provincia di Teramo, ha fatto da cornice al Campionato Italiano ACSI su strada. Un tracciato severo e selettivo ha messo a dura prova i migliori ciclisti d’Italia: 20 km da ripetere 4 volte, per un totale di 80 km e 1.200 metri di dislivello, distribuiti su continui saliscendi e una salita chiave che ha fatto la differenza in ogni batteria.

Le partenze, come da regolamento, sono state suddivise per categorie anagrafiche, con la prima giornata dedicata alle fasce più esperte e la domenica riservata agli atleti più giovani. Tra i protagonisti, il Team De Santis Bike Store ha schierato Maurizio, Alessio e Riccardo De Santis, portando in gara passione e determinazione.

Il sabato alle 14:00, nella categoria SuperGentleman A, Maurizio De Santis ha subito animato la corsa, andando in fuga già nelle prime battute con un altro corridore. Una scelta coraggiosa che aveva fatto ben sperare per una medaglia tricolore. Ma la sfortuna, si sa, non guarda in faccia nessuno: un problema meccanico ha costretto Maurizio a fermarsi, lasciando l’amaro in bocca dopo una gara condotta da protagonista.

La domenica si è aperta con il sole alto e la categoria Senior al via alle 11:00. Alessio De Santis, reduce da una lunga stagione e da un duro lavoro di recupero fisico, ha saputo gestire al meglio le energie su un percorso logorante, chiudendo 5° assoluto: un piazzamento importante.

Nel pomeriggio, alle 15:00, è toccato al più giovane della famiglia, Riccardo, difendere i colori del team nella categoria Junior. La gara si è accesa già al secondo giro, quando otto corridori, tra cui Riccardo, hanno attaccato sulla salita centrale. Da quel momento, è stata una lunga fuga a resistere al ritorno del gruppo. La maglia tricolore si è decisa in volata, con Riccardo che ha conquistato una splendida medaglia di bronzo, dimostrando maturità tattica e un eccellente colpo di pedale.

“Un podio che vale tanto”, ha dichiarato Riccardo, “Sono comunque felice di portare a casa questo risultato per il team”.

Più dei risultati, però, resta il valore di ciò che è stato vissuto: una passione che unisce una famiglia, la voglia di dare tutto, e la consapevolezza che ogni gara è una storia da ricordare.

Il team desidera ringraziare gli sponsor Dommar e Solsud, entrati quest’anno come partner ufficiali.