Coppa città di Termoli: il grande nuoto protagonista

TERMOLI. Il grande nuoto torna a Termoli grazie all’impegno alla passione e alla dedizione dell’H2O Sport che organizza nel prossimo weekend la Coppa Città di Termoli H2O Sport, evento nazionale di nuoto che richiamerà nella piscina Olimpionica Antonio Casolino, atleti provenienti da diverse regioni d’Italia.

Una kermesse che permetterà ad appassionati e addetti ai lavori di vivere una due giorni all’insegna dello spettacolo e del sano agonismo. Il primo atto della competizione natatoria si avrà nella mattinata di venerdì quando presso la sala consiliare del comune di Termoli alle ore 10:00 ci sarà la conferenza stampa di presentazione. Un passo importante alla presenza delle autorità politiche della cittadina adriatica con in testa il sindaco Nico Balice e la società organizzatrice rappresentata dal presidente Massimo Tucci e dal tecnico Giorgio Petrella.

“Per due giorni la città di Termoli sarà al centro dell’attenzione con una competizione che richiamerà tanti appassionati e regalerà al Basso Molise un weekend di grande spettacolo. Mi preme ringraziare il Sindaco Nico Balice e tutta l’Amministrazione Comunale, che ci sono stati vicini, dimostrando grande attenzione e sensibilità verso lo sport e i giovani. Un sentito ringraziamento va a tutti i nostri tecnici e collaboratori che, con impegno e dedizione, stanno contribuendo in modo determinante alla buona riuscita dell’evento. Un grazie speciale alla Federazione Italiana Nuoto e al gestore Giuseppe Larivera per averci messo a disposizione la splendida piscina olimpionica, cornice ideale per questa manifestazione. Ci sarà sicuramente da divertirsi, e ringrazio fin da ora tutti gli atleti che scenderanno in vasca con passione e determinazione, pronti a confrontarsi senza esclusione di colpi per raggiungere il miglior risultato possibile. Siamo felici e orgogliosi, come società, di poter regalare alla città di Termoli e al Molise una competizione di questo spessore”.