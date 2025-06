Trofeo Nicola Benigno, si gareggia anche al bocciodromo di Termoli

TERMOLI. La Bocciofila Monforte Campobasso organizza sabato 21 giugno 2025, dalle ore 9, il 1° Trofeo ‘Nicola Benigno’ Gran Premio Corpus Domini – Levigas, gara nazionale di bocce, individuale.

Alla kermesse, organizzata dalla società del presidente Luca Marracino, saranno ben 103 gli iscritti, che disputeranno i gironi eliminatori in tutti gli impianti della regione, compresa Termoli, prima del rientro nel bocciodromo di Villa de Capoa dalle ore 15 per la disputa degli incontri dai quarti di finale in poi.

La gara di Corpus Domini è una manifestazione dalla lunga tradizione del calendario boccistico molisano e si disputa nel bel mezzo della festa più importante di Campobasso.

Da alcuni anni il Gran Premio Corpus Domini – Levigas è intitolato ai diversi soci che hanno scritto la storia della società, affiliata dal 1938 (una delle più longeve d’Italia) e Stella d’Argento al Merito Sportivo del CONI.

Dopo le edizioni intitolate a Luigi Di Lallo e Angelo Pistilli, nel 2025 il Consiglio direttivo guidato da Luca Marracino, in accordo con la famiglia, ha deciso di intitolare il trofeo a Nicola Benigno, storico socio e atleta della Monforte Campobasso, funzionario di vendita della Olivetti, scomparso all’età di 82 anni il 9 marzo 2014.

La famiglia ha voluto ricordarlo attraverso le bocce, la sua grande passione, dando già conferma per l’edizione 2026.

“L’idea di intitolare questa gara ai nostri ex soci è un modo per mantenere viva la memoria di chi ha dato un fattivo contributo alla società Monforte, attiva dal 1938. Ci stiamo avvicinando ai 90 anni del club e per quell’occasione organizzeremo qualcosa di importante”, ha commentato il presidente Luca Marracino.

Ringraziamenti alla famiglia Benigno, al presidente della FIB Molise Giuseppe Formato, nostro socio e vice-presidente della società, e a Giovanni Colitti, Luigi Massimo, Alfonso Martone, Igino Discenza, Gabriella D’Ammassa, Marianna Di Mucci, Albertina Manna e tutti gli associati che daranno un aiuto in questo fine settimana.

Durante la giornata, la società Monforte festeggerà anche il compleanno del Presidente Onorario Salvatore Battista, che il 18 giugno scorso ha compiuto 90 anni. Un’occasione di festa per tutta la società.

Giacomo Visconti della Belvedere San Rocco nell’Under 18, Anthony Simiele della Bocciofila Avis Campobasso nell’Under 15 e Federico Rosa dell’Avis Campobasso nell’Under 12 sono i vincitori del Summer Bocce Day 2025, Individuale Regionale Juniores, organizzato dalla Bocciofila Avis Campobasso del presidente Giuseppe Iacovino.

Quaranta in totale i partecipanti per un fine settimana di festa all’insegna dello sport e delle bocce, al Bocciodromo Comunale di via Insorti d’Ungheria a Campobasso.

Nella categoria Under 18, dietro Visconti, tre atleti dell’Avis Campobasso: Michele Di Nonno (secondo), Biagio Iacobucci (terzo) e Marco Lattanzio (quarto).

Nella competizione Under 15, vinta da Simiele, anche seconda e terza piazza per l’Avis Campobasso con Tommaso Barrea e Simone Antoniani, quarta posizione per Federico Rateni del Morgione Ripalimosani.

Nella kermesse Under 12, vinta da Federico Rosa, Davide Lombardi, Silvia Franco e Geremia Ricciuto dell’Avis Campobasso si sono classificati rispettivamente al secondo, terzo e quarto posto.

Il direttore di gara è stato Gennaro Presutti, arbitro regionale dell’AIAB Molise. Alle premiazioni presente anche il Presidente del CONI Molise, Benito Suliani.

“Ancora un’altra bella manifestazione organizzata dalla Bocciofila Avis Campobasso e dallo staff guidato dal presidente Giuseppe Iacovino – ha commentato il Presidente della FIB Molise e Delegato Provinciale del CONI Campobasso, Giuseppe Formato – Una società sportiva all’avanguardia che vede, nella propria attività, tanti ragazzi e ragazze, uomini e donne, persone con disabilità. Complimenti a tutta la società per quello che sta facendo per il movimento boccistico molisano”.