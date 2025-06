Trophy Tour 2025 a Termoli: in mostra Coppa Davis e Billie Jean King Cup al circolo tennis del Parco comunale

TERMOLI. Il 29 e 30 giugno 2025, Termoli accoglierà uno degli eventi più emozionanti dell’anno per gli appassionati di tennis: il Trophy Tour 2025. In un’occasione unica, i trofei della Billie Jean King Cup e della Davis Cup faranno tappa nella splendida cornice del Parco Comunale, presso il Circolo Tennis di via Molinello.

L’invito è chiaro e irresistibile: “Vieni a vivere un sogno. Anzi due.” Un richiamo potente per grandi e piccoli, fan incalliti o semplici curiosi, a vivere da vicino la magia delle due competizioni internazionali più prestigiose del tennis a squadre, conquistate da Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Simone Bolelli e Andrea Vavassori, capitanati da Filippo Volandri, nonché Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, Sara Errani, Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto, capitanati da Tathiana Garbin

L’evento promette non solo di mostrare da vicino i trofei simbolo del tennis mondiale, ma anche di offrire momenti di intrattenimento, attività promozionali, incontri con ospiti speciali e la possibilità di scattare foto ricordo con le coppe leggendarie. Un’occasione d’oro per celebrare lo sport, l’unità e la passione che il tennis sa accendere nei cuori.

Termoli si prepara così a diventare, per due giorni, il centro del tennis internazionale in Italia. Un appuntamento imperdibile, da segnare in agenda e vivere con entusiasmo, proprio nei giorni in cui inizia Wimbledon.