Un pallone per abbattere i muri: il Memorial Raimondo parla tutte le lingue

GUGLIONESI. Continua con entusiasmo la Pro Loco Cup “Memorial Angelo Raimondo”, torneo amatoriale di calcetto organizzato dalla Pro Loco Colleniso di Guglionesi, che unisce sport, memoria e partecipazione sociale. Tra le squadre protagoniste, spicca la formazione dei ragazzi del Progetto Sai Medihospes, la cui presenza ha reso il torneo non solo un evento sportivo, ma anche un forte messaggio di integrazione e inclusione.

La squadra, composta dai giovani ospiti del sistema di accoglienza e integrazione, ha affrontato la seconda giornata con grinta e sportività, mostrando quanto lo sport possa diventare un linguaggio universale capace di unire storie e culture diverse. La loro partecipazione rappresenta molto più di una semplice competizione: è un gesto concreto di apertura e dialogo all’interno della comunità.

Lo sport si conferma uno strumento efficace di integrazione sociale, capace di superare barriere culturali e linguistiche. Il coinvolgimento del progetto Sai rafforza il valore del torneo come occasione per costruire relazioni e promuovere una cultura dell’accoglienza.

A sottolineare il valore del progetto è l’impegno della Pro loco Colleniso, che con passione e spirito volontario non si limita a promuovere eventi ludici, ma lavora da anni per rafforzare il senso di comunità, valorizzare la memoria locale (come in questo caso con l’omaggio ad Angelo Raimondo) e creare spazi di partecipazione aperti a tutti. Iniziative come questa sono la dimostrazione che anche una piccola realtà può contribuire a grandi cambiamenti sociali.

Le squadre:

Tct

Gmc Out Srl

Excalibur

Sai Medishospis

Quelli di via Roma

Risultati della prima giornata (16 Giugno)

TCT vs SAI MEDIHOSPES: 16-5

GMC OUT SRL vs QUELLI DI VIA ROMA: 4-10

Risultati della seconda giornata (17 Giugno)

EXCALIBUR vs TCT: 7-5

SAI MEDIHOSPES vs GMC OUT SRL: 9-11

Prossime giornate:

giovedì 19 giugno

21- Quelli di via Roma vs Excalibur

22- Tct vs Gmc Out Srl

venerdì 20 giugno

21:00 – Sai Medihospes vs Quelli di Via Roma

– vs 22:00 – Excalibur vs Gmc Out Srl

Appuntamento al campo di calcetto di Santa Margherita, per una serata di sport che continua a mettere al centro inclusione, fair play e comunità.

Alberta Zulli