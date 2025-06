Vela Day 2025 sabato al circolo “Mario Cariello”

TERMOLI. Vela Day 2025: Il Circolo della Vela Termoli apre le porte al pubblico per una giornata di sport e divertimento!

Sabato 7 Giugno, a partire dalle ore 9:30, il Circolo della Vela Termoli vi aspetta per il Vela Day, l’evento nazionale promosso dalla Federazione Italiana Vela per avvicinare grandi e piccini al mondo della vela e del windsurf.

Una mattinata all’insegna del mare e dello sport, dove i partecipanti potranno cimentarsi in prove pratiche con barche a vela, windsurf, canoe e stand-up paddle (SUP), sotto la guida esperta degli istruttori federali del Circolo. Tutta l’attrezzatura necessaria sarà messa a disposizione gratuitamente, garantendo massima sicurezza e divertimento.

Una giornata per scoprire la vela e non solo!

L’evento è un’occasione unica per:

Provare la vela, il windsurf e il SUP in modo semplice e guidato.

Conoscere le attività del Circolo

Approfittare di promozioni speciali per il tesseramento alla Federazione Italiana Vela.

Il Circolo della Vela Termoli è da sempre impegnato nella promozione degli sport velici, con particolare attenzione ai giovani, per diffondere la passione per il mare e la vela in un contesto sicuro e inclusivo.

Per chi volesse approfondire queste esperienze o intraprendere un percorso più strutturato, il Circolo organizza anche quest’anno corsi estivi per adulti e ragazzi, con partenza immediatamente dopo il termine delle scuole.

Non mancate! Vi aspettiamo per vivere insieme una giornata di vento, mare e avventura!