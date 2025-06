Vela Day a Rio Vivo, la passione tra mare e vento

TERMOLI. Il lungomare Sud di Termoli si è animato oggi con l’energia e l’entusiasmo dei partecipanti al Vela Day, l’evento nazionale promosso dalla Federazione Italiana Vela (Fiv) e ospitato dal Circolo della Vela Termoli.

A partire dalle 9:30, chi ha risposto all’invito si è cimentato in una mattinata all’insegna del mare e degli sport acquatici.

La giornata ha offerto un’opportunità unica per tutti di avvicinarsi al mondo della vela e del windsurf attraverso prove pratiche coinvolgenti. Sotto la guida attenta e professionale degli istruttori federali del Circolo, i partecipanti hanno potuto sperimentare l’emozione di navigare con le barche a vela, di sfidare il vento sul windsurf, di pagaiare con le canoe e di trovare l’equilibrio sullo stand-up paddle (Sup). L’intera attrezzatura necessaria è stata messa a disposizione gratuitamente, garantendo divertimento in piena sicurezza.

Il Vela Day si è confermato non solo un’occasione per mettersi alla prova in acqua, ma anche per conoscere da vicino le molteplici attività che il circolo della Vela Termoli propone durante l’anno. Molti curiosi hanno approfittato delle promozioni speciali per il tesseramento alla Federazione Italiana Vela, un segno tangibile del desiderio di entrare a far parte di questa realtà dinamica e inclusiva.