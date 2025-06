Air basket Italiangas: «Alla Termoli Pallavolo diciamo benvenuti in serie B»

TERMOLI. Condividono il parquet del PalaSabetta, sinergia tra gli sport più di alto rango a Termoli, come basket e volley, che l’anno prossimo militeranno entrambi in serie B (per i cestisti sarà la seconda stagione di fila). Così, dopo l’avvenuta e avvincente promozione conquistata ieri sera, la società Air Basket Italiangas Termoli si congratula con la Termoli Pallavolo per la stupenda e merita promozione in serie B.

«Il direttore generale dell’Air Basket Italiangas Termoli, insieme al Presidente e a tutta la dirigenza, si congratula con la società gemella Termoli Pallavolo per la splendida vittoria del campionato e la storica promozione in Serie B.

Un traguardo importante che dà lustro allo sport termolese e rappresenta motivo di grande orgoglio per tutta la città. L’impegno, la passione e il lavoro di squadra dimostrati sono valori che condividiamo profondamente e che rafforzano il legame tra le nostre realtà.

L’Air Basket è vicina alla Termoli Pallavolo in questo momento di festa: avanti così, con lo stesso entusiasmo e la stessa determinazione!

Complimenti di cuore e in bocca al lupo per la prossima avventura in Serie B!»