Air basket Italiangas Termoli: si riparte da coach Marinelli e Gift Odigie

TERMOLI. L’Air Basket Italiangas Termoli conferma la guida tecnica di coach Gigi Marinelli anche per la prossima stagione di Serie B. Protagonista di due annate entusiasmanti, Marinelli rappresenta il simbolo del progetto gialloblù: passione, identità e competenza che la società ha scelto di valorizzare per garantire continuità e visione.

Accanto a lui, anche l’ala Matteo Grimaldi continuerà a vestire i colori termolesi per la terza stagione consecutiva. Grimaldi è già un riferimento in campo per grinta e serietà, e potrebbe diventare uno dei leader del gruppo anche fuori dal parquet.Ma la vera novità che accende l’entusiasmo dei tifosi è l’arrivo di Gift Odigie, giocatore atletico e versatile, proveniente da Civitanova. Forte sotto canestro e pericoloso anche dalla distanza, Odigie si inserisce perfettamente nel sistema moderno e dinamico voluto da Marinelli.

Con la solidità del Title Sponsor Italiangas alle spalle, la società molisana lavora per costruire un roster competitivo e ambizioso. La conferma del coach, la continuità dei punti fermi e l’acquisto di un talento come Odigie segnano l’inizio di una nuova fase: l’Air Basket vuole alzare l’asticella, puntando su gioco di squadra, identità e qualità.

La città di Termoli potrà contare su una squadra carica di energia, pronta a crescere e a lasciare il segno nel panorama cestistico nazionale.

Michele Trombetta