Il cuore molisano di coach Capobianco porta l’Italbasket femminile sul podio europeo dopo 30 anni

MOLISE. L’Italbasket donne ritrova il podio femminile in Europa dopo 30 anni e artefice del risultato è un coach molisano, Andrea Capobianco.

Le azzurre hanno sconfitto la Francia nella finale per il terzo posto agli Europei, conquistando una meritatissima medaglia di bronzo. Un successo storico per lo sport azzurro, che parla anche molisano grazie alla presenza in squadra di due giocatrici della Magnolia Basket Campobasso, Stefania Trimboli e Sara Madera, e del coach Andrea Capobianco, originario di Venafro.

Trimboli e Madera sono state protagoniste in campo, mostrando grinta, tecnica e determinazione. Il loro contributo è stato fondamentale nel portare l’Italia sul podio, e con loro anche la Magnolia Campobasso si gode un momento di gloria europea. A guidare le Azzurre c’era un altro pezzo di Molise: Andrea Capobianco, tecnico esperto e appassionato, che ha saputo valorizzare al meglio il potenziale di un gruppo unito e affiatato.

A celebrare questo importante risultato è intervenuto anche il presidente del Consiglio regionale del Molise, Quintino Pallante:

“Orgoglio molisano sul podio d’Europa!

La straordinaria vittoria della Nazionale femminile di basket contro la Francia, che ci regala una meritatissima medaglia di bronzo agli Europei, è un trionfo che parla anche molisano. Sono profondamente orgoglioso sia come presidente del Consiglio regionale, sia come tifoso della Magnolia Basket di Campobasso, di celebrare il ruolo determinante di tre protagonisti legati alla nostra terra.

Andrea Capobianco, allenatore della Nazionale, originario di Venafro, che con competenza e passione ha guidato le Azzurre in questa impresa storica, Stefania Trimboli e Sara Madera, giocatrici della Magnolia Basket Campobasso, che con talento e determinazione hanno onorato la maglia azzurra portando in alto anche i colori del nostro Molise. Questa medaglia rappresenta non solo il successo di una squadra, ma anche il frutto del lavoro, dei sacrifici e della crescita di un intero movimento sportivo che nel Molise trova linfa, passione e concretezza.

Esprimo il più caloroso ringraziamento e le più sentite congratulazioni a tutto il team azzurro. Siete l’esempio perfetto di come il nostro piccolo grande Molise sappia lasciare il segno nei momenti che contano”.