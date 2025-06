Roberti plaude all’impresa di Capobianco e delle azzurre

TERMOLI. Dopo il presidente del Consiglio regionale Pallante, è toccato al presidente della Giunta Francesco Roberti esprimere soddisfazione per l’opera del coach molisano Andrea Capobianco, che ha guidato la nazionale femminile di basket al podio europeo.

«Esprimo il più sentito plauso al coach Andrea Capobianco per lo straordinario traguardo raggiunto con la nazionale femminile di pallacanestro, conquistando la medaglia di bronzo agli Europei 2025 e ottenendo il prestigioso riconoscimento di miglior allenatore della manifestazione.

Un risultato che riempie d’orgoglio non solo il mondo dello sport italiano, ma in particolare la nostra terra, che vede in Andrea Capobianco, molisano e docente Unimol, un esempio di competenza, passione e dedizione.

La sua guida tecnica, unita a una visione profonda del gioco e a una straordinaria capacità di motivare il gruppo, ha contribuito a scrivere una pagina storica per la pallacanestro femminile.

A lui, a tutta la squadra azzurra, alle due giocatrici della Magnolia Campobasso, Stefania Trimboli e Sara Madera, protagoniste di questo prestigioso risultato, giungano le congratulazioni più vive e l’augurio di continuare a portare in alto i colori dell’Italia e quelli del nostro Molise».