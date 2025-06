Un altro trionfo dello sport termolese: Molise Basket Young sale di categoria

TERMOLI. Senza timore di essere smentiti, possiamo dirlo chiaramente: la stagione agonistica delle squadre sportive termolesi è stata esaltante. Non si sono ancora spenti gli echi della strameritata festa per la promozione della Termoli Pallavolo — salita appena 24 ore fa dalla Serie C Interregionale alla Serie B — che il PalaSabetta è già tornato a esplodere di gioia per un altro storico trionfo. Questa volta è toccato alla Molise Basket Young, che ha conquistato la vittoria nei playoff del campionato di DR2, guadagnandosi così l’accesso al campionato di DR1 per la prossima stagione. Un traguardo importantissimo per la giovane compagine termolese, che ha saputo imporsi con tenacia e qualità. Ma i successi dello sport termolese non si fermano qui: da sottolineare anche la brillante salvezza della prima squadra cittadina di basket, l’Air Basket Termoli Italiangas, nel difficile campionato di Serie B.

Una permanenza conquistata con largo anticipo, frutto di un lavoro costante e di un gruppo affiatato. E come dimenticare la salvezza del Termoli Calcio, che ha mantenuto con merito la categoria in Serie D, regalando ai tifosi un altro anno tra i grandi dilettanti del calcio nazionale. Tornando alla Molise Basket Young, dopo aver vinto Gara 1 in trasferta a Paganica, stasera (giovedì 5 giugno) è arrivata la vittoria decisiva sul parquet amico. Per chiudere la serie al meglio delle tre, serviva il 2-0, e così è stato. Non è stato facile avere la meglio sui coriacei abruzzesi del Paganica, ma i termolesi hanno saputo lottare e stringere i denti nei momenti chiave della partita, portando a casa una vittoria che vale una stagione intera.

Dunque, lo sport termolese ha vissuto un’annata semplicemente fantastica. Un’annata da ricordare, che dimostra ancora una volta quanto sia vivo e ricco di talenti il panorama sportivo della città adriatica.

La partita decisiva al PalaSabetta ha regalato emozioni forti: un pubblico caldo, appassionato, che ha spinto i ragazzi della MBY in ogni singolo possesso, soprattutto nei momenti di difficoltà. Il Paganica, squadra organizzata e mai doma, ha provato a rimettere in discussione la serie con una prova di carattere, ma nulla ha potuto contro la determinazione dei padroni di casa.I ragazzi di coach Giuseppe Sabetta (figlio d’arte suo padre Enrico Sabetta arbitro top in passato della massima serie oggi non più) hanno saputo gestire la tensione e chiudere il match con intelligenza, grinta e maturità, portando a casa una vittoria che li proietta meritatamente nella categoria superiore. È il coronamento di un progetto tecnico serio, costruito passo dopo passo, con pazienza e programmazione, che oggi raccoglie i suoi frutti più dolci.

Con questa promozione, la MBY si affaccia per la prima volta nella DR1, campionato che richiederà ancora più impegno e risorse, ma che rappresenta una sfida entusiasmante per una società giovane e ambiziosa. Nel frattempo, il movimento sportivo termolese gode di una salute eccezionale, con diverse realtà che si sono fatte valere anche fuori regione. La sensazione è che, finalmente, a Termoli lo sport stia tornando ad avere il ruolo che merita: quello di motore di socialità, orgoglio cittadino e palestra di vita per tanti giovani. E chissà che questa stagione non sia solo l’inizio di un ciclo vincente. La base c’è, il talento pure, l’entusiasmo non manca. Ora tocca a tutti – istituzioni, sponsor, tifosi – continuare a sostenere queste realtà, affinché il sogno dello sport termolese possa diventare, anno dopo anno, sempre più grande.

Michele Trombetta