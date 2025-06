A San Pietro la festa del calcio coi memorial Antonio Perrotta e Antonio Buccione

TERMOLI. «Venerdì ci ritroveremo per ricordare Antonio Perrotta, figura importante per la nostra comunità e padre del nostro allenatore Valerio. Un momento di sport, affetto e memoria che vedrà protagonisti i nostri allievi in un’amichevole speciale. Il Memorial sarà anche l’occasione per celebrare lo straordinario double degli allievi: la vittoria dei Playoff U17 e della Molise Cup U17. Un pomeriggio per onorare chi ha lasciato il segno… dentro e fuori dal campo».

Nel cuore pulsante della festa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo di Termoli, torna uno degli appuntamenti più attesi e sentiti dalla comunità locale: la Festa del Calcio, che si svolgerà venerdì 27 giugno 2025 a partire dalle ore 17, presso la Polisportiva Santi Pietro e Paolo, negli impianti sportivi di via Biferno, su impulso del parroco, padre Enzo Ronzitti.

La manifestazione sportiva rappresenta non solo un momento di festa, ma soprattutto un’occasione per rinnovare il senso di appartenenza e memoria collettiva. Protagonisti saranno i giovani atleti che si sfideranno nel segno del gioco di squadra e del fair play, portando avanti un’eredità che va ben oltre il rettangolo verde.

Fulcro del pomeriggio sarà il Memorial Antonio Perrotta e Antonio Buccione, due figure care alla comunità che hanno lasciato un’impronta indelebile nel tessuto sociale e sportivo di Termoli. Ricordarli attraverso il calcio significa celebrare i valori che hanno incarnato: passione, altruismo, spirito di servizio e dedizione ai più giovani.

L’evento vedrà la partecipazione di squadre composte da ragazzi di diverse fasce d’età, dando vita a una festa dello sport a tutto tondo. Il coinvolgimento delle famiglie, degli amici e dei parrocchiani garantirà quel clima caloroso e accogliente che da sempre contraddistingue la Festa del Calcio.

Accanto alle partite, sono previsti momenti di animazione, premi simbolici e occasioni di condivisione tra generazioni, in linea con l’obiettivo della festa parrocchiale: creare spazi di incontro e crescita per tutta la comunità.

Non si tratta solo di una manifestazione sportiva: è un gesto di memoria viva, un abbraccio collettivo che si rinnova ogni anno con entusiasmo e sincera partecipazione. La Festa del Calcio è diventata, nel tempo, un pilastro dell’estate termolese, capace di unire sport, fede, memoria e amicizia in un unico, toccante momento comunitario.