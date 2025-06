TERMOLI. Anche Marian Hutsol saluta il Termoli: il vicecapitano raggiunge Carnevale al Real Aversa.

Dopo l’addio del capitano Pietro Sicignano, che non rientrava nei piani del nuovo corso giallorosso, anche il vicecapitano Marian Hutsol lascia ufficialmente il Termoli Calcio. Il difensore ucraino, divenuto beniamino della tifoseria adriatica per grinta e attaccamento alla maglia, si accasa al Real Aversa, dove ritroverà l’ex allenatore giallorosso Massimo Carnevale.

Se per Sicignano si è trattato di una scelta tecnica legata alla nuova impostazione societaria, nel caso di Hutsol le motivazioni sarebbero di altra natura. Secondo fonti vicine all’ambiente, le parti sarebbero rimaste distanti sul piano economico, con un divario troppo ampio tra domanda e offerta per trovare un’intesa. Così il centrale difensivo ha deciso di guardare altrove, seguendo le proprie ambizioni professionali e trovando una nuova sfida in Campania.

Quella che si sta formando al Real Aversa sembra sempre più una “colonia termolese”: oltre a Carnevale e Hutsol, potrebbero infatti arrivare altri ex protagonisti dell’ultima stagione giallorossa.

Intanto, a Termoli, dopo la presentazione del nuovo tecnico Fulvio D’Adderio e la riconferma del direttore sportivo Pino De Filippis, è atteso a breve l’avvio ufficiale del mercato in entrata. Le prossime ore potrebbero già regalare le prime novità in vista della stagione 2025/2026.

Michele Trombetta