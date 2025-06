Con Fulvio D’Adderio il Termoli calcio punta in alto

TERMOLI. L’abbiamo trasmesso in diretta social, parliamo del rinnovato entusiasmo del Termoli Calcio 1920, che riparte da Fulvio D’Adderio: presentato ieri pomeriggio il nuovo allenatore giallorosso.

È stato presentato ufficialmente, dalle 16.30, presso la Sala Consiliare del Comune di Termoli, il nuovo corso del Termoli Calcio. Accanto al presidente Nicola Cesare, che ha fatto gli onori di casa, è stato annunciato l’inizio della nuova stagione sportiva con la presentazione dell’allenatore che guiderà la squadra nel prossimo campionato di Serie D: si tratta di Fulvio D’Adderio, chiamato a prendere il posto di Massimo Carnevale, non confermato dalla dirigenza.

Per D’Adderio si tratta di un ritorno alle origini. Molisano doc, originario di San Martino in Pensilis – e Termoli i paesi in cui ha mosso i primi passi nel mondo del calcio – il tecnico vanta una carriera da calciatore in Serie A e B, oltre a diverse esperienze da allenatore su panchine importanti come quelle di Spezia, Venezia, Catanzaro e altre realtà professionistiche.

Attualmente residente a Roma, D’Adderio non ha esitato un attimo alla chiamata del presidente Cesare: “Mi ha telefonato, e dopo due minuti gli ho detto di sì. Non serviva aggiungere altro, perché il richiamo della mia terra è stato troppo forte”, ha raccontato durante la conferenza stampa di presentazione. L’allenatore ha ribadito che il suo approccio sarà improntato sulla professionalità e sull’etica del lavoro, gli stessi valori che hanno contraddistinto la sua carriera.



Il progetto della società è ambizioso ma ben strutturato: si tratta di un programma triennale che punta a consolidare il club e, nel medio termine, a raggiungere traguardi importanti, come la promozione in Serie C, sogno che i tifosi termolesi inseguono da tempo.

Confermata in blocco la dirigenza: al fianco di Cesare restano il vicepresidente Fabio Ciarrocchi, da anni figura di riferimento del club, il direttore sportivo Pino De Filippis, e il direttore generale Giovanni Guadagnuolo, determinato a coronare finalmente un sogno sportivo cullato da tempo.

La squadra, intanto, è ancora in fase di costruzione: bisognerà attendere le prossime settimane per conoscere i nuovi acquisti e completare l’organico. Tuttavia, le intenzioni della società sono chiare: alzare l’asticella rispetto al decimo posto della scorsa stagione e costruire una squadra solida e competitiva.

La presentazione – seppur sobria – è stata carica di entusiasmo e concretezza. Le parole del nuovo mister hanno trasmesso fiducia e determinazione. L’obiettivo minimo resta una salvezza tranquilla, ma l’ambizione è quella di far tornare il Termoli Calcio a sognare in grande.

Michele Trombetta