Finali Molise Cup: occhi puntati sull’Arcadia Termoli

TERMOLI. Sabato 21 giugno 2025, presso il Palaunimol di Campobasso, sito in viale Manzoni a Campobasso, si svolgeranno le finali della Molise Cup di calcio a 5 per le categorie Under 19 Juniores, Under 17 Allievi e Under 15 Giovanissimi.

In programma alle ore 16.30 la finale della Molise Cup Under 15 Giovanissimi, tra Pol. Chaminade Campobasso e Asd Cln Cus Molise.

In caso di parità al termine dei due tempi di gioco (ciascuno da 25 minuti non effettivi), saranno disputati due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno (non effettivi); in caso di ulteriore parità, la società vincente sarà individuata mediante i tiri di rigore.

Alle ore 18.00 inizierà la finale della Molise Cup Under 19 Juniores, tra Pol. Chaminade Campobasso e A.S.D. Arcadia Termoli Calcio a 5.

In caso di parità al termine dei due tempi di gioco (ciascuno da 30 minuti non effettivi), saranno disputati due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno (non effettivi); in caso di ulteriore parità, la società vincente sarà individuata mediante i tiri di rigore.

In programma alle ore 19.30 la finale della Molise Cup Under 17 Allievi, tra Pol. Chaminade Campobasso e A.S.D. Festina Lente Usconium.

In caso di parità al termine dei due tempi di gioco (ciascuno da 30 minuti non effettivi), saranno disputati due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno (non effettivi); in caso di ulteriore parità, la società vincente sarà individuata mediante i tiri di rigore.

Al termine delle finali della Molise Cup di calcio a 5 seguiranno le premiazioni alla presenza del Presidente Di Cristinzi, del responsabile del Calcio a 5 Gionni Matticoli e dei consiglieri del Comitato Regionale Molise della Figc.