L’Arcadia Termoli protagonista a Coverciano: entusiasmo e talento al Torneo Grassroots 2025

TERMOLI. Si è concluso domenica scorsa, 15 giugno, il 14º Torneo Grassroots Magico a 5 che ha animato i campi del Centro Tecnico di Coverciano, tempio del calcio italiano. Ancora una volta, a rappresentare con orgoglio il Molise è stata l’Arcadia Termoli, confermandosi protagonista per il secondo anno consecutivo nella categoria 2014/15/16.

Le giovani atlete molisane, guidate con passione da Elena Bassani e Andrea Giampetraglia, hanno vissuto due giornate indimenticabili, tra sorrisi, tecnica e spirito di squadra. Al loro fianco, lo staff tecnico con Katia Lombardi e il presidente Antonio Giuditta, pilastri di un progetto che continua a far crescere il movimento calcistico femminile in regione.

Il torneo non ha rappresentato solo una competizione, ma un’occasione di incontro, confronto e puro divertimento, in pieno spirito grassroots. I risultati sul campo sono stati positivi, ma il vero successo è stato vedere le ragazze giocare con entusiasmo, maturità e un livello tecnico in costante crescita.

L’Arcadia Termoli si conferma così una realtà storica e virtuosa, capace di trasmettere valori autentici attraverso lo sport e di offrire alle giovani calciatrici un ambiente sano e stimolante dove esprimere il proprio talento.

Il futuro del calcio femminile in Molise è luminoso — e porta il nome di Arcadia.