Nasce il Memorial Salvatore Miele: sport, passione e ricordo coi club di Juve, Milan e la Curva Marco Guida

TERMOLI. Domenica prossima, 29 giugno 2025, presso i Campi di Calcetto San Francesco a Termoli, si alzerà il sipario sulla prima edizione del Memorial “Salvatore Miele”, un evento sportivo nato dal cuore e dedicato alla memoria di una figura cara alla comunità locale.

L’iniziativa vedrà protagonisti i club di tifosi di alcune tra le più blasonate squadre italiane: Juventus Official Fan Club Termoli, Milan Club Termoli e la rappresentativa della Curva Marco Guida. Un triangolare di calcio a 5 che promette emozioni forti, rivalità accese ma sempre nel segno del rispetto, della solidarietà e del ricordo.

Oltre alla competizione, sarà una serata all’insegna della convivialità e del legame tra sport e territorio, con la partecipazione attiva di amici, familiari e appassionati del calcio locale. Un modo autentico per rendere omaggio a Salvatore, un uomo che – come dicono gli organizzatori – “vive ancora in ogni sorriso, in ogni gol, in ogni applauso”.

L’appuntamento è fissato per le 19 con ingresso libero e l’invito esteso a tutta la cittadinanza. Perché il calcio, quando è vissuto così, è molto più di un gioco.