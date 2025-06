Panchina giallorossa: il nuovo allenatore del Termoli calcio 1920 sarà Fulvio D’Adderio

TERMOLI. Era il segreto di Pulcinella: lo sapevamo tutti, ma ancora non si poteva dire apertamente. Ora però è praticamente certo: il nuovo allenatore del Termoli sarà Fulvio D’Adderio.

Manca ancora l’ufficialità della società, è vero, ma la direzione è tracciata. Prima di costruire la squadra per la stagione 2025/2026, serviva trovare il condottiero giusto — e dopo un breve casting, la scelta è ricaduta su un tecnico di assoluta affidabilità, e a chilometro zero: Fulvio D’Adderio, originario di San Martino in Pensilis.

Il nuovo ciclo del Termoli Calcio ripartirà dunque da lui. La trattativa è ai dettagli, come si dice nel gergo del calciomercato, e appena cadranno anche gli ultimi, ci sarà la fumata giallorossa.

Per D’Adderio si tratta di un ritorno in panchina dopo qualche anno di assenza. Porta con sé un curriculum importante, esperienze in categorie superiori e ottime referenze. Una sfida stimolante anche per lui, che avrebbe già trovato l’intesa con il patron del Termoli.

Ripetiamolo: manca solo l’ufficialità, ma non ci sono più dubbi. Fulvio D’Adderio sarà l’allenatore del Termoli Calcio per la stagione 2025/2026.

Michele Trombetta