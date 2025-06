«Vinciamo per Luca», la missione compiuta dal San Pietro

TERMOLI. Ancora due successi importanti per la Polisportiva S.S. Pietro e Paolo nel settore del calcio giovanile. Una doppietta che conferma l’ottimo lavoro della società termolese, sia in termini di prestazioni che di attenzione alle regole.Sul campo, la rappresentativa Under 17 ha travolto l’Aurora Alto Casertano con un sonoro 5-2, dimostrando forza, compattezza e tanto bel gioco.Fuoricampo, invece, arriva la vittoria della rappresentativa Under 15, valevole per la Coppa Molise. Una vittoria arrivata non sul terreno di gioco, ma a tavolino, dopo l’accoglimento del reclamo presentato dalla Polisportiva S.S. Pietro e Paolo in seguito alla partita persa per 2-0 contro il Footbal Venafro.La società termolese ha infatti segnalato la presenza in campo, tra le fila avversarie, di un calciatore colpito da una giornata di squalifica. Dopo aver esaminato la documentazione e verificato i fatti, il Giudice Sportivo ha accolto il reclamo, infliggendo:

Sconfitta a tavolino per 3-0 al Footbal Venafro

Inibizione fino al 24 giugno 2025 al dirigente accompagnatore della squadra venafrana

al dirigente accompagnatore della squadra venafrana Un’ulteriore giornata di squalifica al calciatore già precedentemente sanzionato

Una decisione che, per quanto amara, è figlia della corretta applicazione del regolamento. Certo, dispiace dover parlare di simili situazioni nel calcio giovanile, dove dovrebbe sempre prevalere lo spirito formativo e la correttezza. Noi vogliamo credere che si sia trattato di una svista,che può succedere seppur comunque grave, da parte di una società storica come quella venafrana. Ma se invece ci fosse stata consapevolezza dell’irregolarità, allora sarebbe tutto ancora più grave.In ogni caso, onore alla Polisportiva Santi Pietro e Paolo per aver difeso i valori dello sport con correttezza e determinazione. Questa si chiama lealtà sportiva – e non è mai una vittoria banale.

I GIOVANISSIMI ed ALLIEVI prima di scendere in campo per la finale della Molise Cup. Una giornata speciale, carica di emozione e significato. Non hanno potuto fare a meno di rivolgere il loro pensiero a Luca Regoli, il loro ex capitano, amico e compagno, scomparso solo una settimana fa. Il suo spirito, la sua grinta e il suo sorriso ci accompagneranno per sempre. “Vinciamo per Luca” non è solo uno slogan, ma la promessa di onorare la sua memoria con il cuore, sul campo e fuori.

Per te, Luca.