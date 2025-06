I leoni del volley, alle radici del trionfo verso la B

TERMOLI. Sì, onore e applausi scroscianti a questi straordinari ragazzi della Termoli Pallavolo, che dopo tre battaglie infuocate, con 15 set giocati al cardiopalma, hanno scritto una pagina indimenticabile dello sport termolese. Una cavalcata che ha messo a dura prova corpo, testa e cuore. Ma loro c’erano. Sempre. Da soli, con i muscoli tesi e l’anima accesa, contro lo squadrone delle corazzate abruzzesi schierate in fila, una dopo l’altra, quasi a voler fermare con ogni mezzo la corsa dei nostri.

Ci hanno provato in tutti i modi, sportivamente parlando, certo, ma non sono mancati episodi – anche arbitrali – che avrebbero potuto spezzare questa marcia trionfale. E invece no. Nulla ha potuto piegare la determinazione di questo gruppo meraviglioso, guidato da un condottiero silenzioso ma implacabile: coach Peppe Del Fra. Uomo di pallavolo, di carattere, di valori. Mai una sceneggiata, mai un’esplosione fuori posto. Solo idee chiare, strategia, e rispetto per il gioco e per i suoi ragazzi. Un maestro, più che un allenatore. Perché sì, si può vincere senza urlare, senza protestare platealmente, ma solo con il raziocinio, la grinta e la fiducia reciproca. E questi ragazzi, più che una squadra, sono un branco unito, un’autentica famiglia: chi gioca di più, chi di meno, tutti all’unisono, come strumenti accordati nella stessa sinfonia. E oggi, quella sinfonia, è esplosa in un urlo liberatorio: quel 15° punto al tie-break, che ha sancito la promozione in Serie B, ha letteralmente squarciato la calda notte termolese, illuminando di gloria e commozione il cielo stellato. Io, lo confesso, mi sono commosso. Perché conosco questa squadra da sempre, e quei ragazzi li ho visti crescere, sbucciarsi le ginocchia nei campetti, diventare uomini, giganti, granatieri.

Costantino e Alessandro Palli, figli d’arte, oggi muri invalicabili. Andrea Di Giorgio, figlio della grande Marilena Mascilongo, che faceva tremare i muri del PalaSabetta coi suoi fendenti. Lui, Andrea, da piccolo non guardava nemmeno le partite della mamma. Gli bastava correre con gli amici sui gradoni. Oggi, quando lo incroci, ti costringe a guardare in alto – in tutti i sensi. Ma questa promozione nasce da molto lontano, da un lavoro lento, ostinato, invisibile. Mauro Palli, Barbara Stillavato, Gianfranco Di Nucci.

E prima ancora Dino Sassano, la Dott.ssa Cinzia Portolan, storica presidentessa. E oggi il timone è in mano a Pino Ferrieri, che ha raccolto e rilanciato con forza. E se tutto questo esiste, lo si deve anche a chi – decenni fa – ci credeva quando la pallavolo era solo un sogno: Mario De Lena, il mitico Prof. Vitulli… quando si giocava nel cortile della Principe di Piemonte, quando bastava un pallone e la voglia di provarci.Un grazie anche Giuseppe Mottola, a Rosetta Mezzodì un grazie a tutti coloro che chi più chi meno hanno iniziato a gettare una goccia nello stagno della Pallavolo per farla diventare oggi un oceano termolese.

Oggi quel sogno proibito è diventato realtà. E allora, scusateci se abbiamo dimenticato qualcuno nei ringraziamenti, ma sapranno che li portiamo nel cuore, comunque perché le vittorie vere non sono mai di uno solo, ma di un popolo intero. Squadra, coach, dirigenti, staff, sponsor, genitori, tifosi… a tutti loro, un grazie col cuore in mano. Perché se siete cresciuti voi – sportivamente e umanamente – siamo cresciuti anche noi, tutta la città. E ora possiamo dire, con fierezza, che Termoli ha due squadre e due discipline in Serie B! Un traguardo che sembrava utopia oggi è storia. Storia vera. Storia nostra. Grazie ragazzi, grazie Peppe, grazie Termoli Pallavolo.

Stanotte, ve lo confessiamo, non abbiamo dormito per la gioia che ci avete regalato.

Michele Trombetta