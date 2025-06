La Termoli Pallavolo compie l’impresa: sale in serie B dopo un incontro al cardiopalma col Manoppello

TERMOLI. Termoli Pallavolo vs Tekno Progetti Arabona,Manoppello 3 a 2.

La Termoli Pallavolo Immobiliare 0 Gruppo Occhionero è in Serie B!

Dopo anni di finali amare, dopo sudore, sacrifici e tanta, tantissima passione… è arrivato il momento di urlarlo forte: si va in serie B.

In un tie-break da infarto, al termine di cinque set combattuti punto su punto, i nostri ragazzi hanno finalmente scritto la storia. Hanno spazzato via la maledizione delle finali playoff perse e hanno conquistato una promozione meritatissima, battendo l’Arabona Manoppello in una gara che resterà scolpita nella memoria di ogni tifoso termolese.

Un’impresa straordinaria, costruita con il lavoro, la determinazione e il cuore. Un traguardo che non è solo sportivo, ma identitario: perché questa squadra ha reso orgogliosa un’intera città. Grazie ragazzi, grazie per averci fatto sognare, per averci fatto piangere di gioia, per averci fatto sentire fieri di essere termolesi!

Grazie al condottiero Peppe Del Fra, l’uomo che ha guidato questo gruppo con grinta, intelligenza e cuore. Grazie allo staff, alla società, a chi ha creduto in questo progetto quando sembrava impossibile. Ma soprattutto grazie a voi, guerrieri in campo, che avete dimostrato dal primo all’ultimo scambio di essere i più forti, i più bravi, i più determinati.

Questo non è solo un salto di categoria. È il coronamento di un sogno, la vittoria di un campionato dominato fin dall’inizio, il giusto premio per una squadra che non ha mai mollato.

E adesso… lasciatevi andare! Godetevi questo momento, alzate le braccia al cielo, cantate, urlate, festeggiate come solo voi sapete fare. La Serie B è realtà.

BRAVISSIMI! SERIE B… come BRAVURA, BATTAGLIA, BELLEZZA!

Termoli è con voi, oggi e per sempre.

Michele Trombetta