Paolo Grillo: stagione da protagonista nel bodybuilding nazionale

TERMOLI. Si è conclusa con un bilancio più che positivo la stagione agonistica del bodybuilder termolese Paolo Grillo, autentico talento in ascesa di questa disciplina. Alla finalissima del Mr. Ainbb svoltasi a Rimini, Paolo ha conquistato un prestigioso secondo posto nella categoria -65 kg e un quarto posto nella Classic fino a 173 cm, confermandosi tra i migliori atleti emergenti del panorama nazionale.

Il bottino complessivo della stagione 2024 parla chiaro: ben quattro medaglie ottenute tra le tappe di Milano e Rimini. Un risultato straordinario che premia impegno, dedizione e un lavoro meticoloso svolto giorno dopo giorno.

A guidarlo in questo percorso di crescita è un coach di livello assoluto, GianzCoach, figura ben nota nel circuito nazionale, seguito da migliaia di appassionati e professionisti del settore. Al suo fianco anche il preparatore Raff.pyrocoach, altro nome di riferimento nel panorama del bodybuilding.

Con la partecipazione al Mr. & Miss AINBB di Rimini, Paolo Grillo ha ottenuto anche la qualificazione ufficiale ai Campionati Europei e all’Universo, in programma rispettivamente in Repubblica Ceca e Spagna. Un traguardo che spalanca le porte alla scena internazionale per l’atleta molisano, pronto a rappresentare Termoli e l’Italia con determinazione e orgoglio.

Per seguire i suoi allenamenti, le gare e i prossimi obiettivi, è possibile consultare le pagine Instagram ufficiali:

@paolo_grillo_bb

@gianzcoach

@raff.pyrocoach

Michele Trombetta