A Termoli è estate per davvero: sole, caldo e tuffi al mare

TERMOLI. Finalmente ci siamo: il sole splende alto sul cielo di Termoli e il caldo comincia a farsi sentire… ma di quello giusto, che profuma d’estate! Dopo settimane di tempo ballerino, ora il meteo sembra voler fare sul serio: temperature oltre i 30 gradi, cielo azzurro e voglia di stare all’aria aperta.

Giornate da cartolina: mattinate serena, pomeriggi caldi e serate perfette per una passeggiata sul lungomare o un gelato in centro. E le cose non cambieranno tanto nei prossimi giorni.

Previsioni a colpo d’occhio:

Giovedì e venerdì: sole, sole, sole. Qualche nuvoletta di passaggio giusto per non farci annoiare, ma niente di serio. Le temperature massime resteranno sui 30 gradi .

Fine settimana: arriva la Notte Bianca dei Bambini e il cielo si mette in modalità "estate piena". Previsti picchi di 32-33 gradi .

Inizio settimana prossima: ancora stabilità e giornate luminose, con massime che potrebbero superare i 33 gradi.

Pronti con il costume?

Con un tempo così, è praticamente obbligatorio tirare fuori ciabatte, telo mare e crema solare. Le spiagge cominciano a riempirsi, le prime abbronzature fanno capolino e anche i più pigri iniziano a pensare: “Quasi quasi ci faccio un tuffo!”

Qualche consiglio

Mi raccomando: bevete tanto, non fate gli eroi sotto il sole di mezzogiorno, e ricordate che una passeggiata al tramonto vale più di mille condizionatori.