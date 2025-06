A un anno dal voto, il sindaco Riccioni incontra la cittadinanza in piazza

MAFALDA. Confronto pubblico a un anno dal volo a Mafalda, è quello che organizza il sindaco, Egidio Riccioni. «Cari mafaldesi, è passato già un anno da quando abbiamo iniziato questo percorso amministrativo insieme, e che anno intenso è stato! Abbiamo lavorato, ascoltato, costruito e immaginato il futuro del nostro paese. Ora è tempo di ritrovarci!

Vi aspetto con grande entusiasmo oggi, martedì 10 giugno, alle ore 18 in piazza della libertà per un’assemblea pubblica, in cui potremmo confrontarci, scambiarci idee e pensare insieme a nuovi progetti per la nostra Mafalda.

Sarà un’occasione speciale per ritrovarci e dare voce alla nostra comunità, perché ogni vostra opinione conta davvero. Durante l’incontro, avrete anche la possibilità di porre domande e approfondire i temi che più vi stanno a cuore. Per garantire che tutti abbiamo il giusto spazio di intervento e gestire al meglio i tempi, vi chiediamo di dare la vostra adesione prima dell’evento.

Voi siete il cuore pulsante del nostro paese e senza di voi tutto questo non sarebbe possibile. Vi aspetto numerosi per continuare a costruire insieme il nostro futuro!»