Addio a “Ciarallitt”: si è spento Antonio Caruso, vecchia gloria del Termoli calcio

TERMOLI. Cordoglio nel mondo giallorosso, quello calcistico legato all’Us Termoli: è morto l’ex calciatore Antonio Caruso, vecchia gloria della squadra cittadina, noto in città con il soprannome di “Ciarallitt”. A darne notizia e ricordarlo sono i nipoti.

«Ci avevi promesso che saresti rimasto con noi per sempre, che non ci avresti mai lasciati senza di te ed hai puntualmente fatto il possibile per mantenere la promessa… fino ad oggi.

È e sarà sempre più dura accettare la tua assenza ma il ricordo di te, della tua infinita bontà, dei tuoi preziosissimi insegnamenti e il privilegio di averti avuto accanto come marito, come padre, come genero e come nonno è più forte di qualsiasi altra cosa.

Resterai per sempre nei nostri cuori!

Con immensa gratitudine e infinito amore,

Lucia, Maria Teresa, Nicola e Cristiana».

I funerali di Antonio Caruso avranno luogo domattina, martedì 3 giugno, alle 10, nella chiesa del Crocifisso.