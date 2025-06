Al bando il tavolo tecnico, Punto nascita più vivo che mai: in appena 24 ore ci sono stati nove parti

TERMOLI. In un contesto sociale dove l’arretramento demografico è uno spettro del futuro e l’attuale momento storico non è certo dei più floridi, nel basso Molise particolare effervescenza c’è nel reparto di Ginecologia e Ostetricia, che sta alzando il numero dei parti in modo sensibile.

L’obiettivo era quello di una inversione di tendenza rispetto al recente passato, che si è venuto a concretizzare prima con la reggenza del dottor Saverio Flocco, quindi col primariato a Vincenzo Biondelli.

Una delle visitatrici che sono giunte all’ospedale San Timoteo per conoscere uno dei bimbi venuti alla luce nel Punto nascita, ci ha voluto mettere a conoscenza come il nido sia pieno, prendendo informazioni, in effetti, ci sono stati nove parti in appena 24 ore e questo ritmo dimostra che il codice anagrafico L113 è più vivo che mai.

Un messaggio che dalla costa vogliamo lanciare a chi, seduto ai tavoli ministeriali e lontano dal nostro contesto territoriale, ancora pensa a far quadrare numeri, ipotizzando tagli e chiusure.