Al via i lavori del progetto “Pinqua” a Campomarino

CAMPOMARINO. L’Amministrazione comunale di Campomarino è lieta di annunciare ufficialmente l’avvio dei lavori previsti dal Progetto PINQuA (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare), finanziato interamente con risorse del PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Si tratta di un traguardo strategico che coinvolge l’intero territorio molisano, grazie a un piano di interventi mirati, calibrati in base al parametro della popolazione residente. L’intervento, dal valore complessivo di circa 750.000 euro, mira a ripensare gli spazi urbani attraverso la realizzazione di infrastrutture e servizi che valorizzino la qualità della vita, l’inclusione sociale e la sostenibilità ambientale.

Il progetto rientra in un’azione più ampia che coinvolge tutti i comuni del Molise, ognuno dei quali realizzerà un proprio pacchetto di interventi in linea con le dimensioni demografiche e le specificità territoriali, contribuendo in maniera concreta alla trasformazione del patrimonio urbano.

Per il Comune di Campomarino, il PINQuA rappresenta una vera e propria rigenerazione urbana: i lavori interesseranno zone centrali come il Parco della Solidarietà e zone del Lido, come l’area Padel di via dei Ciclamini e una zona in via dei Tulipani, dove sarà realizzata un’Area Dog, con un mix di interventi che includeranno:

riqualificazione di aree pubbliche e spazi verdi

potenziamento di servizi collettivi come aree sociali, centri polifunzionali e spazi dedicati alla cultura e al tempo libero

introduzione di soluzioni architettoniche e urbanistiche innovative, a basso impatto ambientale

Nel dettaglio:

“AREA 1” – Area Padel, via dei Ciclamini – Campomarino Lido

Interventi previsti:

installazione playground

n. 2 WC pubblici

attrezzature fitness

n. 1 weelo box (deposito bici)

n. 1 open library

n. 5 nuovi lampioni

“AREA 2” – Via dei Tulipani – Campomarino Lido

installazione playground

n. 1 weelo box (deposito bici)

dog park

“AREA 3” – Parco della Solidarietà, Viale Marconi – Campomarino Paese

attrezzature fitness

ampliamento area dog esistente e installazione di 3 nuovi lampioni

n. 1 open library

n. 1 weelo box (deposito bici)

È un momento significativo per la nostra comunità: con il PINQuA non si parla solo di opere pubbliche, ma di una nuova visione della città, più inclusiva, più verde, più attenta alle esigenze di tutti i cittadini.