Al via i lavori per il rifacimento del manto stradale in Corso Umberto

TERMOLI. Sono partiti questa mattina i lavori di rifacimento del manto stradale in Corso Umberto I, nel tratto compreso tra Piazza Garibaldi e Piazza Vittorio Veneto. La strada sarà chiusa al traffico e la sosta sarà vietata fino a mercoledì 25 giugno, dalle ore 7 fino alle ore 24.

Successivamente, dalle ore 7 di mercoledì 25 giugno fino alle ore 24 di venerdì 27 giugno, i lavori interesseranno anche via Belvedere, con chiusura della strada per manutenzione della pavimentazione in lastre di porfido.

