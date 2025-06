Al via ripristini stradali dopo i lavori sulla rete elettrica

TERMOLI. Sono in corso in questi giorni importanti interventi di ripristino del manto stradale in diverse vie di Termoli: via Mascilongo, via Magellano, via del Mare, via Venezia e via Udine. Si tratta di lavori necessari a seguito degli scavi effettuati nei mesi scorsi per il potenziamento della rete elettrica cittadina.

Il settore Lavori Pubblici del Comune sta seguendo con particolare attenzione ogni fase degli interventi, con l’obiettivo di garantire un rifacimento ottimale delle corsie interessate. L’intento è evitare che i ripristini si limitino a semplici rattoppi, ma che restituiscano alle strade condizioni di sicurezza e comfort adeguate per automobilisti e pedoni.

Questa nuova fase di manutenzione si inserisce in un più ampio programma di riqualificazione viaria già avviato dall’amministrazione comunale. Come riportato da Termolionline, sono stati recentemente avviati anche interventi straordinari in zone come Rio Vivo, dove l’usura del manto stradale, aggravata da traffico intenso e condizioni meteo avverse, ha reso necessario un rifacimento completo dell’asfalto.

L’attenzione al decoro urbano e alla sicurezza stradale è un tema sentito anche dai cittadini, come dimostrano le segnalazioni pubblicate da lettori su situazioni critiche in altre vie della città. Il Comune, attraverso questi interventi, intende rispondere concretamente alle esigenze della comunità, migliorando la qualità della viabilità urbana.

Con questi lavori, Termoli continua il suo percorso verso una città più curata, sicura e funzionale. E chissà, magari anche un po’ più piacevole da attraversare, con meno buche.