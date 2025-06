Ancora senza energia elettrica a giugno per lavori Enel, lo sfogo di Vincitorio: «Così si spegne il turismo»

TERMOLI. A distanza di una settimana appena, operatori turistici del centro e del lungomare Nord restano senza energia elettrica, a causa dei lavori programmati da E-distribuzione e la stagione avanza, così come crescono i disagi, inevitabilmente.

L’ultima sospensione, dalle 9 alle 17 di venerdì scorso, ha riportato il caos: bar e ristoranti chiusi o senza energia, prodotti freschi da buttare, famiglie e turisti privati dei servizi più basilari. E anche oggi, giovedì 12 giugno, il centro e il Lungomare hanno trovato la sorpresa.

«I lavori programmati dell’Enel si fanno di notte a giugno perché le attività turistiche — giugno, luglio, agosto — lavorano. Un sacco di dipendenti che devono pagare, per cui non possono bloccare le attività per lavori programmati. Poi non ho capito: loro fanno la chiusura dalle 9 alle 17, perché non li fanno da mezzanotte alle 9? Di notte, per non pesare sulle attività diurne. Se non possono essere prorogati a settembre, non possono essere fatti prima?», sottolinea l’imprenditore Fabrizio Vincitorio, riflettendo un sentimento ormai diffuso e amaro.

La domanda resta: perché nel 2025, con tutta la tecnologia a disposizione, si continua a scegliere di bloccare la corrente proprio nelle ore di punta e nel periodo più cruciale per l’economia turistica locale? Se i lavori non possono essere spostati, perché non farli di notte?

Se non possono essere prorogati a settembre non possono essere fatti prima. Questa è la mia domanda, sperando che l’Enel dia una risposta perché chiaramente? Loro decidono, loro fanno e noi dobbiamo subire, pagare solo le bollette praticamente»,

Non sono bastate le lamentele dei balneari, degli operatori e dei cittadini, costretti a subire interruzioni di corrente che paralizzano attività fondamentali per l’economia locale.

La pazienza di chi lavora e vive sul territorio è finita. È ora di pretendere risposte concrete e un piano serio che eviti che questa situazione si ripeta anno dopo anno.