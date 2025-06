Anziano trasferito in eliambulanza fuori regione, Di Santo: la rete emergenziale funziona come si deve

CAMPOBASSO. Anziano trasferito in eliambulanza fuori regione, Di Santo: “Rispetto delle procedure e piena funzionalità della rete emergenziale”.

Primo volo dell’eliambulanza nel rispetto delle reti emergenziali. Questo pomeriggio, un paziente di 82enne è stato trasferito dal presidio ospedaliero Cardarelli di Campobasso in un nosocomio abruzzese. L’anziano è giunto questa mattina al Pronto Soccorso del capoluogo molisano e, rilevata la gravità del caso, si è reso necessario il trasporto fuori regione. Massimo coordinamento tra i medici dei presidi, tra quelli del 118 e del pronto soccorso. Alle ore 14:48 l’arrivo dell’elicottero e alle 15:04 la ripartenza.



“Questo primo intervento dimostra come la sanità che stiamo garantendo in questa regione sia efficace ed efficiente – ha commentato il direttore generale dell’Asrem, Giovanni Di Santo – oggi abbiamo avuto la certezza che il sistema attivato funziona, il gestore del servizio e tutto il comparto emergenziale hanno assicurato la correttezza delle procedure ed il rispetto dei tempi così come da protocollo. La sicurezza di cure per le nostre comunità resta una priorità”