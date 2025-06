Aperto il primo tratto della nuova ciclovia su Rio Vivo

TERMOLI. Opere pubbliche in divenire a Termoli. Nuovo tratto di ciclo-pedonale a Rio Vivo: un passo avanti per la mobilità sostenibile a Termoli

La città fa un ulteriore passo avanti nella promozione della mobilità sostenibile con l’apertura del primo tratto della ciclo-pedonale di Rio Vivo. Questo segmento rappresenta solo l’inizio di un ambizioso progetto che vedrà il percorso estendersi fino all’area portuale, passando sotto il Borgo e verso il lungomare Cristoforo Colombo.

Oltre alla realizzazione del percorso, sono stati piantumati 12 alberi di ficus nitida, contribuendo a migliorare l’aspetto del verde urbano e offrendo maggiore ombreggiatura e benessere ai cittadini.

Ma le novità non finiscono qui: sono ripresi i lavori nella zona della Torretta per il collegamento tra la ciclabile del lungomare nord e il tratto di 5 km sulla ex Statale 16, ampliando ulteriormente la rete ciclabile della città.

Questo progetto mira a rendere Termoli una città più vivibile e attrattiva per cittadini e turisti, incentivando spostamenti ecologici e sostenibili. Un’iniziativa che promette di trasformare il modo in cui si vive e si percorre la città, garantendo sicurezza e comfort a pedoni e ciclisti.