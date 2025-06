Aree pedonali in centro: la mobilità diventa sostenibile

TERMOLI. Come recita la segnaletica verticale in via XX Settembre, prende ufficialmente il via la fase operativa della nuova area pedonale urbana prevista dal piano di riorganizzazione del centro storico e commerciale cittadino. Il cartello, ben visibile all’ingresso della strada e collocato su una base conica giallo-nera per garantirne la massima evidenza, indica chiaramente il limite della zona pedonale.

La foto scattata ieri pomeriggio mostra un tratto completamente libero da traffico veicolare, con persone che attraversano liberamente l’area, bambini che giocano, e tavolini all’aperto pronti ad accogliere cittadini e turisti. Un’immagine simbolo del nuovo corso che l’amministrazione comunale intende imprimere alla mobilità urbana: più spazio alle persone, meno alle auto.

Innovazione che risponde all’esigenza di: garantire maggiore sicurezza ai pedoni, incentivare la mobilità sostenibile, valorizzare le attività commerciali e di somministrazione presenti lungo la strada.

Con la segnaletica già visibile, gli uffici tecnici del Comune stanno ora lavorando all’ordinanza che disciplinerà nel dettaglio l’accesso e le modalità di utilizzo dell’area. Il provvedimento, atteso nei prossimi giorni, stabilirà: le fasce orarie di apertura ai veicoli autorizzati (carico/scarico, residenti con garage, disabili); le modalità di controllo e sanzione per l’accesso non autorizzato; la collocazione definitiva dei dissuasori mobili e arredi urbani di protezione, tra cui fioriere e paletti retrattili.

L’obiettivo è quello di rendere effettiva e operativa l’area pedonale in modo graduale ma deciso, accompagnando residenti e operatori commerciali con un piano informativo dedicato.

L’intervento rientra in una strategia più ampia di riqualificazione del centro cittadino, che punta a migliorare la fruibilità degli spazi pubblici, incentivare forme di mobilità dolce (a piedi, in bici) e rilanciare il commercio di prossimità.

Le strade interessate: