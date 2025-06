Aristotile: “Se davvero si vuole restituire dignità alla nostra comunità, si parta dalle strade”

GUGLIONESI. È intervenuto pubblicamente Pino Aristotile, consigliere di minoranza del comune di Guglionesi, per il gruppo Progressista, per denunciare con forza la gravissima situazione delle strade che collegano Guglionesi ai comuni limitrofi. Le sue parole non sono semplici considerazioni, ma il riflesso di un malcontento diffuso tra cittadini e pendolari costretti ogni giorno a muoversi su arterie dissestate, pericolose e abbandonate. Aristotile ha chiesto un immediato cambio di passo da parte delle istituzioni, puntando il dito contro i ritardi negli interventi e l’evidente distanza tra gli annunci ufficiali e la realtà quotidiana.

«Il presidente della Provincia, Giuseppe Puchetti, ha parlato con enfasi di lavori stradali appaltati e dell’importanza di restituire dignità ai cittadini. Parole condivisibili, certo, ma che si scontrano con la quotidiana realtà vissuta da chi percorre le strade di Guglionesi e dei comuni limitrofi.

Basterebbe percorrere la strada provinciale 111 Guglionesi–Termoli, strada fondamentale per i collegamenti con l’ospedale San Timoteo, per toccare con mano lo stato di abbandono in cui versano molte infrastrutture. Una strada percorsa ogni giorno anche dalle ambulanze, costrette a muoversi su un manto stradale pericolosamente deteriorato, tra buche e avvallamenti.

Non va meglio sulla strada provinciale 87, che più che una strada provinciale somiglia ormai a una mulattiera. Stessa sorte per la “Gessara”, che collega Guglionesi a Larino, e per la strada provinciale 168, tra Montecilfone, Guglionesi e Termoli. Arterie dove il pericolo è all’ordine del giorno: carreggiate ristrette, buche, avvallamenti, segnaletica e manutenzione del verde quasi assente e costante rischio cinghiali rendono ogni spostamento un azzardo.

La situazione si è fatta ancor più critica con la chiusura del ponte dello Sceriffo. Il traffico, compreso quello pesante, è stato deviato su strade già precarie, congestionando soprattutto la provinciale 111, ma anche la 126 e la 87. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti: il nostro centro abitato è danneggiato, tombini divelti, asfalto martoriato e costi di manutenzione in continuo aumento per l’ente comunale. Il carico di veicoli ha moltiplicato i disagi, accelerando il degrado e aumentando in modo preoccupante i rischi per l’incolumità pubblica.

La provinciale 126 resta chiusa da tempo, mentre i lavori già eseguiti sulla provinciale 168 mostrano segni evidenti di usura, lasciando dubbi sulla reale qualità e durata degli interventi effettuati.

Sì, è vero: alcuni lavori sono in programma, ma ad oggi si tratta di una programmazione che procede a rilento, senza risposte immediate ai bisogni urgenti del territorio. Nel frattempo, cittadini e pendolari continuano a viaggiare tra pericoli e disservizi, mentre promesse e annunci si accumulano senza tradursi in risultati concreti.

Se davvero si vuole restituire dignità alla nostra comunità, si parta da qui.

Perché in gioco non c’è solo l’orgoglio di un territorio, ma un diritto basilare: quello di muoversi in sicurezza, di raggiungere il posto di lavoro, l’ospedale o qualsiasi luogo senza rischiare la vita o senza dover mettere mano al portafogli per riparare, nelle ipotesi migliori, sospensioni danneggiate, pneumatici squarciati o cerchioni piegati.

È questo il prezzo che i cittadini stanno pagando per l’inerzia di chi, invece, avrebbe il dovere di tutelarli.

La richiesta è tanto chiara quanto inderogabile: si passi finalmente dalle parole ai fatti.

Le strade non sono un dettaglio secondario, ma la cartina di tornasole della serietà con cui si amministra un territorio.

Ridate ai Guglionesani ciò che è stato tolto.

Non con dichiarazioni ad effetto, ma con impegni reali, investimenti veri e tempi certi».