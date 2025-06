Arriva Pluto l’anticiclone africano: Termoli nella morsa del caldo

TERMOLI. L’estate entra nel vivo e Termoli si prepara a una lunga fase di caldo intenso. Le ultime previsioni confermano condizioni meteo stabili e soleggiate almeno fino a fine mese, con temperature elevate sia di giorno che durante la notte.

A dominare la scena meteorologica è Pluto, il nome assegnato all’anticiclone africano che sta portando su tutta l’Italia la seconda ondata di calore stagionale.

Un vasto campo di alta pressione di origine subtropicale, in estensione dal Nord Africa verso l’Europa centrale e i Balcani, sta infatti dominando lo scenario atmosferico italiano. Il risultato è una seconda ondata di calore, più intensa della precedente, che sta coinvolgendo l’intera Penisola, compresa la costa molisana.

Sole e caldo: a Termoli massime stabili tra i 30 e i 31 gradi

A Termoli la situazione sarà caratterizzata da cielo sereno con temperature diurne comprese tra i 30 e i 31 gradi. Anche le minime resteranno elevate, oscillando tra 24 e 26 gradi, il che favorirà notti calde e afose, difficilmente rinfrescate dalle brezze marine. Sono attesi anche picchi da 40°.

Il picco del caldo è atteso tra mercoledì 25 e venerdì 27 giugno, ma non sono previsti fenomeni instabili: il tempo resterà asciutto e soleggiato, con venti deboli e un mare calmo, ottimo per le attività turistiche ma meno per chi cerca un po’ di refrigerio.

Un’estate sopra la media

La fase attuale è coerente con un’anomalia termica diffusa su tutto il Paese: in molte aree del Centro-Sud si registrano valori fino a 6-8 gradi superiori alle medie stagionali. Lungo la costa adriatica, come a Termoli, l’umidità potrà far percepire temperature ancora più elevate, specie nelle ore centrali della giornata.

Consigli utili per affrontare il caldo

Con il termometro costantemente sopra i 30 gradi, è importante adottare piccoli accorgimenti: restare in luoghi ombreggiati o climatizzati durante le ore più calde, bere molta acqua, evitare sforzi fisici intensi all’aperto e scegliere abiti leggeri e traspiranti.