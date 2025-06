Asrem: insediato l’organismo indipendente di valutazione

CAMPOBASSO. L’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Asrem si è ufficialmente insediato. Questa mattina, i componenti, nominati con delibera 765 dello scorso 12 giugno, si sono riuniti nella sede di via Ugo Petrella a Campobasso per formalizzare l’incarico. A presiedere l’Oiv sarà il dottor Valerio Barbieri. Ad affiancarlo il dottor Guido Verderosa e il dott. Francesco Colavita. L’Organismo ha il compito di monitorare il sistema di valutazione della performance, la trasparenza e l’integrità dei controlli interni, oltre a promuovere e attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza. In sostanza, l’Oiv valuta l’efficacia e l’efficienza dell’Azienda Sanitaria, affinché vengano rispettati i principi di buona amministrazione e legalità.

“Ringraziamo l’Azienda Sanitaria Regionale del Molise per la fiducia riposta nei nostri confronti – ha commentato il neo Presidente dell’Oiv, Valerio Barbieri – Siamo pronti ad iniziare lavorando nel rispetto delle regole e portando avanti questo importante incarico con professionalità e dedizione”

“Crediamo fortemente nell’operato di tale Organismo che opera in maniera indipendente – ha aggiunto il Direttore Generale dell’Asrem, Giovanni Di Santo – È doveroso verificare la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della prestazione organizzativa ed individuale, così da migliorare ed affinare, di volta in volta, le attività dell’Azienda Sanitaria”.