Autorità portuale: Leone lascia a fine mese, in arrivo Mastro

TERMOLI. Cambio al vertice dell’Autorità Portuale del Mare Adriatico Meridionale: l’Ammiraglio Leone lascia l’incarico dopo un anno di impegno tra innovazione, sostenibilità e infrastrutture.

Con una lettera indirizzata al Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, l’Ammiraglio Ispettore (CP) Vincenzo Leone ha annunciato le proprie dimissioni da Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale. Il suo mandato, iniziato il 1° luglio 2024, terminerà ufficialmente il 30 giugno 2025, dopo dodici mesi di intensa attività che hanno interessato i porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli e Termoli.

La decisione dell’ammiraglio arriva in concomitanza con l’ormai prossima nomina del nuovo presidente designato, l’avvocato Francesco Mastro, e si inserisce in un contesto di naturale avvicendamento alla guida dell’ente, a seguito del completamento dell’iter amministrativo relativo alla concessione decennale a Msc Crociere, che sarà formalizzata il prossimo 25 giugno.

Nel suo messaggio di commiato, Leone ha tracciato un articolato bilancio del lavoro svolto, definendo l’incarico “straordinario sotto il profilo professionale e umano”, e sottolineando la continuità con la visione strategica del predecessore, Ugo Patroni Griffi.

Tra i risultati principali, spiccano i progressi nell’infrastrutturazione dei porti, la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e l’ottenimento della certificazione UNI EN ISO 9001:2015, raggiunta il 26 marzo 2025: un riconoscimento che testimonia l’alta qualità della gestione istituzionale dell’ente.

Transizione ecologica e collegamenti infrastrutturali

Uno dei pilastri dell’azione di Leone è stato l’impegno per la sostenibilità ambientale, con l’avvio di numerose iniziative legate alla transizione ecologica. In particolare, l’implementazione del sistema di cold ironing – che consente alle navi in sosta nei porti di spegnere i motori e collegarsi alla rete elettrica di terra – ha visto l’aggiudicazione degli appalti per i porti di Bari, Barletta e Termoli, con l’obiettivo di ridurre significativamente le emissioni inquinanti.

Sul fronte della mobilità e dell’intermodalità, il Commissario ha promosso il potenziamento dei collegamenti ferroviari e stradali con gli scali portuali, per incrementare la competitività del sistema nel quadro delle reti logistiche europee e mediterranee.

Sinergie con i territori e focus sull’eolico offshore

Fondamentale anche il rafforzamento delle collaborazioni istituzionali con le Regioni Puglia e Molise, così come con i Comuni portuali. Sono stati sottoscritti accordi per uno sviluppo territoriale integrato e sostenibile, tra cui spicca la proposta condivisa con l’Autorità Portuale di Taranto per candidare i porti di Brindisi e Taranto come hub logistici a supporto delle infrastrutture per l’eolico off-shore: un progetto strategico in linea con gli obiettivi della transizione energetica.

La gratitudine e l’impegno per una transizione ordinata

Nel congedarsi, l’ammiraglio Leone ha espresso parole di sincero ringraziamento al Ministro Salvini, al Governo, al personale dell’Autorità Portuale, al Segretario Generale Tito Vespasiani e a tutti gli attori istituzionali e imprenditoriali coinvolti. “È stato un onore – ha scritto – poter mettere al servizio dello Stato l’esperienza maturata in quasi quarant’anni di Guardia Costiera.”

Ha infine assicurato il proprio impegno a garantire una transizione ordinata delle competenze al nuovo presidente, nel solco della continuità e della responsabilità istituzionale.

Un passaggio di consegne nel segno della continuità

La conclusione del mandato di Vincenzo Leone segna un momento importante per l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale. Un anno di trasformazioni che ha visto protagonisti innovazione, efficienza amministrativa, attenzione all’ambiente e cooperazione tra enti. Ora la sfida passa nelle mani del nuovo presidente designato, chiamato a proseguire su un percorso già tracciato con rigore e visione.