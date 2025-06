Banchine da elettrificare, lavori in corso per 2 settimane al porto di Termoli: cambia la viabilità

TERMOLI. L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha emanato l’Ordinanza n. 31/2025, che disciplina la circolazione stradale all’interno del Porto di Termoli per consentire l’esecuzione dei lavori di elettrificazione delle banchine Molo Traghetti, Pesca e Forze armate. I lavori, affidati alla società Eurowork S.r.l., con il supporto del subappaltatore Publilux S.r.l. e sotto la direzione di Sogesid S.p.A., dureranno fino al 18 giugno 2026 e comporteranno restrizioni alla viabilità portuale.

Limitazioni alla circolazione

Secondo l’ordinanza, dalle ore 07:00 alle ore 18:00 saranno interdetti al traffico veicolare e pedonale i tratti di strada e le banchine interessate dai lavori. Per garantire la sicurezza, verranno installate barriere fisiche, personale di vigilanza e cartelli informativi, mentre la sosta nelle aree soggette ai lavori sarà vietata con rimozione forzata.

Gli interventi procederanno per brevi tratti di 50 metri al giorno, riducendo il più possibile l’impatto sull’operatività portuale. Inoltre, al termine di ogni giornata lavorativa, gli scavi saranno messi in sicurezza per consentire, dove possibile, l’uso delle banchine da parte degli operatori del porto.

Eccezioni e obblighi

Sono esentati dalle restrizioni i veicoli della Capitaneria di Porto di Termoli, delle Forze di Polizia, nonché quelli di soccorso ed emergenza.

L’ordinanza stabilisce che il provvedimento non esonera dal rispetto delle normative vigenti e l’Autorità di Sistema Portuale declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dall’esecuzione dei lavori.

Sanzioni e pubblicazione

Chiunque non rispetti le disposizioni sarà soggetto a sanzioni secondo la normativa vigente. L’ordinanza è pubblicata nel Portale Amministrazione Trasparente dell’AdSP MAM (link ufficiale) e diffusa attraverso gli organi di informazione.

Queste misure, sebbene impattino sulla mobilità portuale, sono necessarie per garantire il completamento di un progetto strategico per la modernizzazione delle infrastrutture di Termoli.