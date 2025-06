Bocce e tennis, s’inaugurano i nuovi campi a Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Il sindaco Simona Contucci, il vicesindaco Claudio Spinozzi e la Giunta comunale invitano la cittadinanza alla cerimonia di inaugurazione dell’area riqualificata dei campi da tennis e del nuovo campo da bocce, che si terrà sabato 21 giugno 2025 alle ore 9:30, in via don Sturzo a Montenero di Bisaccia.

All’evento prenderà parte anche una rappresentanza delle associazioni sportive locali, in qualità di testimoni del legame tra istituzioni e territorio; a seguire ci sarà un Mini-Torneo dell’Amicizia, con i ragazzi del vicino Circolo Tennis San salvo.

I lavori di riqualificazione, come si ricorderà, sono stati resi possibili grazie al finanziamento ottenuto nell’ambito del progetto “Vicin a vu”, inserito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) – Missione 5 Inclusione e Coesione – Componente 3 – Interventi speciali per la coesione territoriale – Investimento 1: Strategia nazionale per le aree interne – Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità”, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, per un importo totale di € 291.500,00.

“Quello di sabato sarà un momento molto importante per tutti noi e per la nostra comunità – dichiarano Contucci e Spinozzi – perché segnerà la rinascita di un’area rimasta per troppo tempo chiusa o comunque poco utilizzata.

Il risultato raggiunto è frutto di un intervento programmato e perseguito costantemente nel corso degli ultimi anni, che si inserisce nell’ambito di una visione seria e concreta di rilancio del territorio, anche attraverso la piena fruibilità dei nostri impianti sportivi.

Ringraziamo a tal proposito anche i Comuni di Petacciato e San Giacomo degli Schiavoni, per averci concesso l’opportunità di riqualificare questa struttura sportiva e di poterla mettere anche a loro servizio.

Un traguardo importante, quindi, che conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale nel promuovere lo sport come strumento di crescita personale e di socializzazione.

Nel ribadire l’invito a tutta la cittadinanza a partecipare a questo momento di festa, informiamo che l’area sarà fruibile da subito, secondo le indicazioni che saranno fornite presso la struttura”.