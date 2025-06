Bonefro escluso dal bando regionale, Comune e imprenditori agricoli vincono il ricorso al Tar

BONEFRO. Con la sentenza n. 183/2025, pubblicata il 9 giugno scorso, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise ha accolto integralmente i ricorsi presentati dal Comune di Bonefro e da un gruppo di imprenditori agricoli locali, annullando gli atti con cui la Regione Molise aveva escluso il territorio comunale dal beneficio previsto dalla misura SRB01 del Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023–2027, destinata alle zone con svantaggi naturali di montagna.

“È una vittoria di giustizia e di dignità per la nostra comunità”, ha dichiarato il Sindaco di Bonefro, Nicola Giovanni Montagano. “Da anni ci battiamo per il riconoscimento di un diritto evidente, fondato su fatti, documenti e normativa europea. Auspico ora che la Regione dia finalmente esecuzione alla sentenza, correggendo gli errori del passato e restituendo equità agli agricoltori del nostro territorio. Un ringraziamento particolare agli Avvocati Assunta Pistilli, Michele Coromano e Guglielmo Pettograsso che da anni, con impegno e professionalità, tutelano in sede giudiziale i diritti e gli interessi dell’Ente e delle aziende ricorrenti”.

Il Comune di Bonefro esprime piena soddisfazione per l’esito del giudizio e ribadisce il proprio impegno istituzionale a tutela della legalità, del territorio e dei diritti dei cittadini.