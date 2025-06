Borsa del Turismo esperienziale, Bicchielli: «Grande vetrina in Molise»

CAMPOBASSO. “La prima edizione della Borsa del Turismo esperienziale del Molise, inaugurata oggi a Campobasso, rappresenta un’importante vetrina per promuovere e valorizzare il turismo nelle seconde destinazioni, un fenomeno in costante crescita anche in questa regione, ed è un’occasione preziosa per mettere in luce le potenzialità del territorio, favorire la collaborazione tra operatori turistici e stakeholder e contribuire a creare un modello di turismo più equilibrato e sostenibile, che valorizzi le risorse locali e crei un indotto economico per le comunità molisane.

Grazie al consigliere regionale di Noi Moderati, Fabio Cofelice, delegato a Turismo e Cultura, motore di questa iniziativa”. Lo ha dichiarato Pino Bicchielli, vicecapogruppo alla Camera di Noi Moderati, a margine della Borsa del Turismo esperienziale del Molise, inaugurata oggi a Campobasso”.

Con il ‘Manager di destinazione’, una nuova figura professionale pensata per valorizzare le mete turistiche in modo strategico e sostenibile, che oggi esiste grazie a un emendamento di Noi Moderati alla legge sul Made In Italy, che porta la mia firma e quella della collega Ilaria Cavo, abbiamo inteso rispondere a una necessità concreta: governare e sviluppare il turismo dell’esperienza nei nostri territori, con particolare attenzione alle destinazioni meno conosciute, ma potenzialmente ricchissime”, ha aggiunto Bicchielli.

“Sono molto soddisfatto e orgoglioso di vedere come le nuove politiche turistico-culturali stiano portando il Molise a diventare una meta sempre più attraente per il turismo nazionale. La Borsa del Turismo è solo la prima di una lunga serie di iniziative che porteranno beneficio a tutta la Regione. Il nostro obiettivo è quello di continuare a investire nel turismo come volano di sviluppo economico e culturale. Siamo fiduciosi che i risultati saranno sempre più positivi nel tempo”, ha concluso il delegato Cofelice.